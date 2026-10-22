چگونه درخت کریسمس از یک رسم آلمانی به نماد جهانی تبدیل شد؟
درخت کریسمس امروزه یکی از شناختهشدهترین نمادهای جشن کریسمس در سراسر جهان است، اما برخلاف تصور عمومی، ریشه آن در متون مسیحی نیست و سنتی نسبتاً جدید محسوب میشود. داستان شکلگیری این رسم به سنتهای ژرمنی، خاندان سلطنتی بریتانیا و موج مهاجرت آلمانیها در قرن نوزدهم بازمیگردد. نقطه عطف جهانی شدن این سنت، محبوبیت آن در میان خاندان سلطنتی بریتانیا، بهویژه پس از ازدواج ملکه ویکتوریا با شاهزاده آلبرت، و انتشار تصاویر این خانواده در کنار درخت کریسمس بود. این تصاویر به گسترش سریع این نماد در اروپا و آمریکا کمک کرد و در نهایت درخت کریسمس به بخشی جداییناپذیر از فرهنگ کریسمس در سراسر جهان تبدیل شد. جزئیات پشت این رسم غربی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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