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کد خبر:۱۳۸۶۴۷۸
کد خبر:۱۳۸۶۴۷۸
5171 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

درگیری لفظی بین آجرلو و الله کرم را ببینید

درگیری لفظی بین سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای مذاکرات و حسین الله کرم چهره قدیمی جریان طرفدار سعید جلیلی درباره مذاکرات ایران و آمریکا را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حسین الله کرم ویدیو سعید آجرلو مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۵
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
8
65
پاسخ
راست میگه خب. شما بعنوان کی نمیذارید؟ خیلی هنر کنید نماینده طرفداران جلیلی باشید
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
8
65
پاسخ
همین افراد مثل الله کرم فکر میکنند کشور بایستی با دیدگاه انها اداره شود درصورتیکه مردم نیاز به ارامش اقتصادی دارند
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
47
پاسخ
همه مسایل اصلا به کنار فقط رقتار نوع صحبت کردن این مثلا استاد دانشگاه حاج آقا الله کرم را نگاه کنید همه چیز دست آدم میاد با چه چیزی طرف است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
18
پاسخ
برخی ها خواسته یا ناخواسته با دفاع خیلی بد از حق؛ بدتر باعث تخریب حق میشوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
34
پاسخ
با وجود این افراد مانند اله کرم خدا به مردم رحم کند
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