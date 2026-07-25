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درگیری لفظی بین آجرلو و الله کرم را ببینید
درگیری لفظی بین سعید آجرلو عضو تیم رسانهای مذاکرات و حسین الله کرم چهره قدیمی جریان طرفدار سعید جلیلی درباره مذاکرات ایران و آمریکا را میبینید.
گزارش خطا
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راست میگه خب. شما بعنوان کی نمیذارید؟ خیلی هنر کنید نماینده طرفداران جلیلی باشید
همین افراد مثل الله کرم فکر میکنند کشور بایستی با دیدگاه انها اداره شود درصورتیکه مردم نیاز به ارامش اقتصادی دارند
همه مسایل اصلا به کنار فقط رقتار نوع صحبت کردن این مثلا استاد دانشگاه حاج آقا الله کرم را نگاه کنید همه چیز دست آدم میاد با چه چیزی طرف است
برخی ها خواسته یا ناخواسته با دفاع خیلی بد از حق؛ بدتر باعث تخریب حق میشوند