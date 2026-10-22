مسیر دشوار پاپ شدن؛ از کشیشی تا دود سفید واتیکان

پاپ شدن فقط رسیدن به بالاترین مقام کلیسای کاتولیک نیست؛ مسیری طولانی، کاملاً درون‌سازمانی و به‌شدت رقابتی است که از کشیشی آغاز می‌شود و از اسقفی و کاردینالی می‌گذرد. در این مسیر، تحصیلات دینی، سال‌ها سابقه، تأیید نهادهای کلیسا و در نهایت جلب رأی دوسوم کاردینال‌ها تعیین‌کننده است. این ویدئو روند انتخاب پاپ را از زمان خالی شدن این مقام تا برگزاری رأی‌گیری‌های محرمانه در کلیسای سیستین توضیح می‌دهد؛ جایی که دود سیاه نشانهٔ ادامهٔ بن‌بست و دود سفید خبر انتخاب رهبر جدید کاتولیک‌های جهان است. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.