رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با انتشار پیامی به مناسبت تولد مهدی مهدوی‌کیا، از عملکرد درخشان این اسطوره فوتبال ایران، به‌ویژه در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، تقدیر کرد.

جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، تولد مهدی مهدوی‌کیا، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران را تبریک گفت و از سال‌ها حضور موفق او در عرصه فوتبال ملی و باشگاهی تمجید کرد.

به گزارش تابناک؛ اینفانتینو در این پیام نوشت: «صمیمانه‌ترین تبریک‌های تولد را به یکی از بزرگان فوتبال آسیا و جهان، مهدی مهدوی‌کیا، تقدیم می‌کنم. دوران درخشان حرفه‌ای تو در سطح باشگاهی و ملی، به‌ویژه عملکرد فراموش‌نشدنی‌ات در جام جهانی ۱۹۹۸، هرگز از یاد نخواهد رفت. امیدوارم روز فوق‌العاده‌ای داشته باشی.»

مهدوی‌کیا از چهره‌های پرافتخار فوتبال ایران به شمار می‌رود و علاوه بر سال‌ها حضور در تیم ملی، سابقه بازی در بوندس‌لیگای آلمان و درخشش در فوتبال اروپا را نیز در کارنامه خود دارد.