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عراقچی: آمریکا و اسرائیل باید مجازات شوند

عراقچی در دیدار با وزیر خارجه قرقیزستان: جامعه جهانی باید خواستار مواخذه و مجازات جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی شود
کد خبر: ۱۳۸۶۳۵۹
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عراقچی در دیدار با همتای قرقیزستانی

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جینبک کولبایوف وزیر امور خارجه  قرقیزستان، عصر روز جمعه در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چولپان‌آتای قرقیزستان، با هم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از میزبانی شایسته جمهوری قرقیزستان، بر اهمیت بهره‌برداری بیشتر هر دو کشور از ظرفیت‌های همکاری دوجانبه و چندجانبه در قالب سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد.

عراقچی با اشاره به پبمان‌شکنی و تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، از موضع قاطع شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در محکوم کردن تجاوز نظامی علیه ایران تقدیر کرد و تاکید نمود: جامعه جهانی باید با درک پیامد‌های خطرناک قانون‌شکنی و نظامی‌گری آمریکا در منطقه غرب آسیا، یکصدا با نقض‌های فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل مخالفت کرده و خواستار مواخذه و مجازات جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی شود.

وزیر امور خارجه قرقیزستان با قدردانی از حضور فعال ایران در نشست وزرای امور خارجه شانگهای، ابراز امیدواری کرد شاهد تداوم و تقویت همکاری بین کشور‌های عضو در دوره ریاست این کشور برای تحقق اهداف و برنامه‌های این سازمان باشبم.

وزرای امور خارجه ایران و قرقیزستان همچنین درباره مناسبات دوجانبه و زمینه‌های گسترش مراودات و همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، انرژی و ترانزیت رایزنی و تبادل نظر کردند.

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عباس عراقچی قرقیزستان سازمان شانگهای تجاوز نظامی آمریکا اسراییل
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