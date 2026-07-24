آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت پیشین آمریکا گفت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور فعلی این کشور در گرداب ایران گرفتار شده است... به‌نظرم ترامپ می‌خواهد از گوشه‌ رینگ که در آن گرفتار شده، خارج شود. او به دنبال یک راه فرار است اما نمی‌تواند آن را پیدا کند. برخی آن را تله تشدید تنش نامیده‌اند... او نمی‌تواند این گزاره را بپذیرد که خودش یک واقعیت کاملاً جدید ایجاد کرده که قبل از این جنگ وجود نداشت، و آن [کنترل ایران بر] تنگه هرمز است.» اظهارات بلینکن را می‌بینید و می‌شنوید.