ادعای سقوط مشهد و عکس العمل مقام دولتی

علی زینی‌ وند سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به ادعای جواد موگویی در حین مصاحبه با عباس عراقچی گفت: «سقوط مشهد در اغتشاشات دی‌ماه 1404 پارسال را کاملا تکذیب می‌کنم... آن شب آقای مومنی، پورجمشیدیان و بنده در وزارت کشور بودیم و مرتب با استاندار خراسان‌رضوی که در استانداری بودند صحبت می‌کردیم... درگیری در مشهد زیاد بود اما به هیچ عنوان سقوط شهر را نداشتیم...» ادعای موگویی و عکس العمل زینی وند را می‌بینید و می‌شنوید.