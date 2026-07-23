نبض خبر
ادعای سقوط مشهد و عکس العمل مقام دولتی
علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به ادعای جواد موگویی در حین مصاحبه با عباس عراقچی گفت: «سقوط مشهد در اغتشاشات دیماه 1404 پارسال را کاملا تکذیب میکنم... آن شب آقای مومنی، پورجمشیدیان و بنده در وزارت کشور بودیم و مرتب با استاندار خراسانرضوی که در استانداری بودند صحبت میکردیم... درگیری در مشهد زیاد بود اما به هیچ عنوان سقوط شهر را نداشتیم...» ادعای موگویی و عکس العمل زینی وند را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر جواد موگویی عباس عراقچی حوادث دی ماه 1404 ویدیو مشهد
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