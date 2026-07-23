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موساد اطلاعات کوه کلنگ را به آمریکا داد

منابع آمریکایی می‌گویند که رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی اطلاعاتی درباره تأسیسات هسته‌ای ادعایی زیر کوه کلنگ را به واشنگتن منتقل کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۰۷
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15827 بازدید
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۵
افسر موساد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های آمریکایی بامداد پنجشنبه فاش کردند که آمریکا توسط صهیونیست‌ها از وجود تأسیسات ادعایی زیر «کوه کلنگ» در ایران مطلع شده‌اند. شبکه «سی‌ان‌ان» به نقل از منابع مطلع گزارش داد که «رومن گافمن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد»، اطلاعاتی درباره تأسیسات هسته‌ای ادعایی زیر کوه کلنگ را به واشنگتن منتقل کرده است.

 در این گزارش آمده است: «گافمن دو هفته پیش در سفری به واشنگتن با مقامات ارشد دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ دیدار کرد. گافمن اطلاعاتی درمورد کوه کلنگ، اورانیوم و اقتصاد ایران ارائه داد». گفته می‌شود که وی این اطلاعات را در جریان دیدار با «جان رادکلیف» مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به اشتراک گذاشته است.

 پیش از این، رئیس جمهور تروریست آمریکا تهدید کرده بود که قطعا به تأسیسات ادعایی زیر کوه کلنگ حمله خواهند کرد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده هیچ فعالیت هسته‌ای در منطقه مذکور وجود ندارد.

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برچسب ها
کوه کلنگ سازمان جاسوسی تاسیسات فعالیت هسته ای اورانیوم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
9
15
پاسخ
اسرائیل را بزنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
موساد اطلاعات کوه کلنگ را از کجا بدست آورد
کارشناس سیاسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
13
27
پاسخ
دوباره گول آتش بس ترامپ را نخورید هر وقت او تجهیزات کم میاره اعلام آتش بس میکند بعد از ترمیمم و آرایش نظامی مجددا به ایران حمله میکند باید تمام نقاط حساس و ترابری سوخت رسان آنها را در منطقه منهدم کرد ترامپ دیوانه روانی است نه میتوان با او مذاکره کرد و نه مماشات تا جائیکه در توان دارید ماشین نظامی او را در متطقه از کار بیندازید. اگر شب و روز موشک و پهباد تولید کنید بازم کم است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ایران قدرت ماورایی نداره ایرانم برا ترمیم استفاده میکند این حرف بیخود است که چرا با اتش بس فرصت میدید چون خود ایران هم فرصت میخواد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
9
20
پاسخ
فقط بزنید بهشون رحم نکنید
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