موساد اطلاعات کوه کلنگ را به آمریکا داد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های آمریکایی بامداد پنجشنبه فاش کردند که آمریکا توسط صهیونیست‌ها از وجود تأسیسات ادعایی زیر «کوه کلنگ» در ایران مطلع شده‌اند. شبکه «سی‌ان‌ان» به نقل از منابع مطلع گزارش داد که «رومن گافمن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد»، اطلاعاتی درباره تأسیسات هسته‌ای ادعایی زیر کوه کلنگ را به واشنگتن منتقل کرده است.

در این گزارش آمده است: «گافمن دو هفته پیش در سفری به واشنگتن با مقامات ارشد دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ دیدار کرد. گافمن اطلاعاتی درمورد کوه کلنگ، اورانیوم و اقتصاد ایران ارائه داد». گفته می‌شود که وی این اطلاعات را در جریان دیدار با «جان رادکلیف» مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به اشتراک گذاشته است.

پیش از این، رئیس جمهور تروریست آمریکا تهدید کرده بود که قطعا به تأسیسات ادعایی زیر کوه کلنگ حمله خواهند کرد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده هیچ فعالیت هسته‌ای در منطقه مذکور وجود ندارد.