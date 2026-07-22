اعلام خروج دیپلماتهای انگلیس از ایران
وزارت خارجه انگلیس چهارشنبه شب اعلام کرد که دیپلماتهای این کشور به دلیل اوضاع امنیتی، موقتا از ایران خارج شدهاند.
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به گزارش تابناک، این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سفارت این کشور به صورت دورکاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه انگلیس همچنین اعلام کرد، اتباع انگلیسی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن دورهای حریم هوایی و اختلالات احتمالی سفر آماده باشند.
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