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اعلام خروج دیپلمات‌های انگلیس از ایران

وزارت خارجه انگلیس چهارشنبه شب اعلام کرد که دیپلمات‌های این کشور به دلیل اوضاع امنیتی، موقتا از ایران خارج شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۹۴
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10127 بازدید
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۳
سفارت انگلیس در تهران

به گزارش تابناک، این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سفارت این کشور به صورت دورکاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وزارت خارجه انگلیس همچنین اعلام کرد، اتباع انگلیسی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند باید برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن دوره‌ای حریم هوایی و اختلالات احتمالی سفر آماده باشند.

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برچسب ها
انگلیس ایران دیپلمات ها سفارت انگلیس اتباع انگلیسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
6
53
پاسخ
پس جنگ بزرگی در راه هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
جنگ همینه. بترسی باختی
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
9
13
پاسخ
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