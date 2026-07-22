پاسخ عراقچی به لفاظی اخیر ترامپ

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به لفاظی اخیر رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: هرگونه تجاوز علیه ایران، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

به گزارش تابناک، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به لفاظی اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکترین دفاعی ما روشن است: چشم در برابر چشم.

هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساخت‌های ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، به‌عنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد.