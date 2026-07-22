صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پاسخ عراقچی به لفاظی اخیر ترامپ

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به لفاظی اخیر رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: هرگونه تجاوز علیه ایران، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۸۶
| |
8232 بازدید
|
۲
عباس عراقچی

به گزارش تابناک، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به لفاظی اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکترین دفاعی ما روشن است: چشم در برابر چشم.

هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساخت‌های ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، به‌عنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امورخارجه آمریکا ترامپ حمله زیرساخت ها تنگه هرمز نقض آتش بس
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استقبال نتانیاهو از شرط ترامپ برای عربستان
عراقچی عازم قرقیزستان شد
ادعای سنتکام درباره تنگه هرمز بی‌اساس است
جنون آمریکا را با غافلگیری پاسخ می‌دهیم
رایزنی دیپلمات‌های پاکستان، عربستان و چین در تهران
پیام قرارگاه خاتم‌الانبیا در واکنش به تهدیدهای ترامپ
تهدید تند ترامپ: ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت!
پاسخ قالیباف به ترامپ: معادلهٔ جنگ مشخص است!
هشدار درباره حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران
تهدید دوباره ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران
آغاز حمله به زیرساخت‌ها توسط دشمن تروریست آمریکایی؟
انتقاد سفیر سابق آمریکا از تهدید ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
10
8
پاسخ
ما نباید سر زیر ساخت ها ضعف نشون میدادیم همون شبی که ترامپ گفت آش بس میکردیم باید میگفتیم بزن که خوب میزنی تا هرچی میشه نگه زیر ساخت میزنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
5
12
پاسخ
آقای عراقچی عزیز این حرف دیگه تکرار بدون عمل هستش. این را بارها گفتی و کاری درست حسابی انجام نشده.
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005oaE
tabnak.ir/005oaE