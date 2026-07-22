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هشدار؛ رویت پلنگ در تفرجگاه شاهرود!

رئیس محیط زیست شاهرود از مشاهده یک قلاده پلنگ در محدوده جاده سلامتی و آبشار این شهر خبر داد و از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به حیوان و تجمع خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۱۳
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6297 بازدید
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علی‌اکبر قربانلو اظهار کرد: شب گذشته شماری از شهروندان و طبیعت دوستان در محدوده جاده سلامتی و منطقه آبشار موفق به مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی با اشاره به ارزش بالای این گونه شاخص حیات‌وحش، تاکید کرد: حضور پلنگ ایرانی در زیستگاه‌های طبیعی و حاشیه شهر، نشان‌دهنده پویایی اکوسیستم منطقه است و ضرورت رعایت اصول همزیستی با حیات‌وحش را دوچندان می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شاهرود از شهروندان خواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه حیات‌وحش، به‌ویژه گونه‌های گوشتخوار، ضمن حفظ خونسردی، از نزدیک شدن، ایجاد سر و صدا، تعقیب حیوان یا تجمع در محل به‌طور جدی خودداری کنند.

قربانلو افزود: شهروندان می‌توانند مشاهدات خود را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا اداره حفاظت محیط‌زیست شاهرود اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط کارشناسان انجام شود.
 

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پلنگ شاهرود هشدار خطر تفرجگاه آبشار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
13
16
پاسخ
پس حفظ گونه انسانی چی میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
10
پاسخ
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