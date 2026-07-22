هشدار؛ رویت پلنگ در تفرجگاه شاهرود!
علیاکبر قربانلو اظهار کرد: شب گذشته شماری از شهروندان و طبیعت دوستان در محدوده جاده سلامتی و منطقه آبشار موفق به مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی شدند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی با اشاره به ارزش بالای این گونه شاخص حیاتوحش، تاکید کرد: حضور پلنگ ایرانی در زیستگاههای طبیعی و حاشیه شهر، نشاندهنده پویایی اکوسیستم منطقه است و ضرورت رعایت اصول همزیستی با حیاتوحش را دوچندان میکند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شاهرود از شهروندان خواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه حیاتوحش، بهویژه گونههای گوشتخوار، ضمن حفظ خونسردی، از نزدیک شدن، ایجاد سر و صدا، تعقیب حیوان یا تجمع در محل بهطور جدی خودداری کنند.
قربانلو افزود: شهروندان میتوانند مشاهدات خود را در سریعترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا اداره حفاظت محیطزیست شاهرود اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط کارشناسان انجام شود.