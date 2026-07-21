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کد خبر: ۱۳۸۵۸۲۳
بازدید:
۳۱۸۰
نظرات:
۲
۰۹:۳۹
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2026 Tuesday 21 Jul
عکس: تهران در داغترین روزهای سال
دانلود همه تصاویر
https://www.tabnak.ir/005oVz
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برچسبها:
عکس مستند
تهران
آب و هوا
گرما
تابستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵
ایران، فقط تهران نیست.
پاسخ
6
0
ناشناس
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۲
شهرستانی ها بگن وای چرا اب و برقشو قطع نمیکنیئ
پاسخ
0
1