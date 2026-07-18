حمله به سیریک و جاسک را تکذیب کرد
روابط عمومی استانداری هرمزگان با انتشار اطلاعیهای، اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر حمله جنگندههای آمریکایی به مناطقی در حاشیه شهرستانهای سیریک و جاسک را تکذیب کرد.
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به گزارش تابناک، در متن اطلاعیه روابط عمومی استانداری هرمزگان آمده است: طی ساعات اخیر شایعاتی مبنی بر وقوع تنشهای نظامی و حمله هوایی در مناطق ساحلی استان هرمزگان در برخی شبکههای اجتماعی دستبهدست شده است که این مطالب کاملاً بیاساس بوده و تکذیب میشود.
بر اساس این اطلاعیه، تا این لحظه هیچگونه رویداد نظامی یا امنیتی در شهرستانهای سیریک و جاسک گزارش نشده و وضعیت در این مناطق کاملاً عادی و آرام است.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی استانداری هرمزگان روز شنبه ۲۷ تیر با صدور اطلاعیهای از عموم شهروندان خواست ضمن حفظ هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن، اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کرده و از توجه به شایعات بیاساس خودداری کنند.
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