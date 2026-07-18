استاندار تهران با اشاره به هوشیاری دستگاه‌های امنیتی در شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات احتمالی در مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: با توجه به تحرکات گروه‌های تکفیری در مناطق شرقی کشور و نفوذ عوامل معاند از مرزهای همجوار، اقدامات پیشگیرانه‌ای در سطح استان تهران انجام شد تا از هرگونه اخلال در امنیت عمومی جلوگیری شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمد صادق معتمدیان روز شنبه در جلسه شورای فرهنگ استان تهران که در محل استانداری برگزار شد، افزود: حضور مقتدرانه نیرو‌های امنیتی و انتظامی در ۴۸ ساعت منتهی به مراسم تشییع رهبر شهید، تمامی موانع احتمالی را شناسایی و امنیت پایدار را در پهنه پایتخت برقرار کرد.

معتمدیان همچنین به نقش کلیدی بخش سلامت در این رویداد اشاره کرد و گفت: مولفه اصلی سیاست‌های ملی در این مراسم، تأمین سلامت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بود. در این راستا، تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان تهران در آماده‌باش کامل قرار گرفته و تمامی ظرفیت‌های اورژانسی در مسیر‌های تردد و محل برگزاری مراسم، مستقر شدند تا در کمترین زمان ممکن، خدمات لازم به شرکت‌کنندگان ارائه شود.

استاندار تهران ضمن قدردانی از هماهنگی میان‌بخشی دستگاه‌ها، ادامه داد: این هم‌افزایی میان نهاد‌های امنیتی و شبکه سلامت کشور، تجربه‌ای موفق در مدیریت رویداد‌های بزرگ شهری بود که با رویکرد صیانت از سلامت و امنیت شهروندان رقم خورد.

تمامی ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی استان برای تأمین امنیت و سلامت مراسم در آماده‌باش کامل بودند

استاندار تهران با تشریح اقدامات ستاد اجرایی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در پایتخت، از هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و حوزه سلامت برای برقراری امنیت و خدمات‌رسانی مطلوب به شرکت‌کنندگان خبر داد.

معتمدیان، با تأکید بر اینکه «امنیت» و «سلامت» دو رکن اصلی سیاست‌گذاری ستاد اجرایی بود، اظهار داشت: با تدابیر اتخاذ شده، تمامی مسیر‌های تردد از محور دماوند تا بزرگراه شهید لشکری، تحت پوشش کامل اقدامات امنیتی و شناسایی قرار داشت.

تجهیز ظرفیت‌های مردمی و مساجد

استاندار تهران با تأکید بر لزوم عبور از روش‌های سنتی در مدیریت بحران و خدمات‌رسانی‌های گسترده، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بومی، مردمی و زیرساخت‌های موجود در شهرستان‌ها به ویژه مساجد تأکید کرد.

معتمدیان با اشاره به تجربیات موفق در مدیریتِ رویداد‌های بزرگ، از «آمایش سرزمینی» و «مهندسی فرهنگی» به عنوان دو رکن اصلی در مواجهه با چالش‌های خدمات‌رسانی در سطح استان یاد کرد و افزود: در بسیاری از حوزه‌ها نباید منتظر اقدامات متمرکز و پایتخت‌محور ماند.

وی تصریح کرد: برای ارائه خدمات تراز و باکیفیت باید ظرفیت‌های هر شهرستان به صورت دقیق شناسایی و بر اساس نقشه راه مهندسی‌شده، عملیاتی شود.

استاندار تهران با اشاره به تجهیز و بهره‌برداری از بیش از ۷۰۰ مسجد به عنوان نقاط اتکای خدمات‌رسانی در مراسم تشییع رهبر خاطرنشان کرد: مساجد به دلیل جایگاه مردمی، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به مراکز امدادی، فرهنگی و خدماتی دارند. تجهیز این اماکن، بخشی از استراتژی کلان استان برای پوشش حداکثری نیاز‌های شهروندان است که توانسته ظرفیت قابل‌توجهی برای پذیرایی و اسکان در شرایط ویژه ایجاد کند.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها را آفت مدیریت دانست و افزود: برنامه ما این است که با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی فعال و غیرتشریفاتی، وظایف هر دستگاه در قبال هر شهرستان به صورت شفاف مشخص شود. این یعنی پرهیز از موازی‌کاری و هم‌افزایی نیرو‌ها به‌گونه‌ای که هیچ فعالیتی بدون پشتوانه کارشناسی و نقشه مهندسی انجام نگیرد.

زیرساخت‌های ارتباطی؛ اولویت غیرقابل اغماض

استاندار تهران همچنین با اشاره به چالش‌های زیرساختی در حوزه‌های ارتباطی، از برنامه‌ریزی دقیق برای رفع نقاط کور اینترنتی و بهبود دسترسی‌ها خبر داد.

وی تأکید کرد که در تمامی برنامه‌ریزی‌ها، ایجاد شبکه ارتباطی پایدار به عنوان پیش‌نیاز اساسی خدمات‌رسانیِ مدرن لحاظ شده است تا در مواقع بحرانی یا برگزاری رویداد‌های بزرگ، خللی در ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت در استان تهران باید فراتر از اقدامات مقطعی باشد، اظهار داشت: هدف نهایی ما رسیدن به نقطه‌ای است که برای هر شهرستان، نه تنها یک سند توسعه، بلکه یک برنامه عملیاتی منعطف و داده‌محور وجود داشته باشد. این رویکرد تضمین می‌کند که تمامی ظرفیت‌های استان، اعم از امکانات دولتی و پتانسیل‌های مردمی، در راستای ارتقای شاخص‌های رفاهی و اجتماعی هم‌راستا شوند.