پیش‌بینی‌های هواشناسی از یک پاییزِ پربارش خبر می‌دهند، اما در پسِ این نوید، حقیقتی نگران‌کننده نهفته است که کارشناسان را به هشدار واداشته است. در حالی که همه منتظر ابرهای باران‌زا هستند، آمارها از شکاف عمیقِ مصرف و منابع در تهران و فلات مرکزی حکایت دارند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، احتمال تجربه پاییز پربارش در ایران در پی حاکمیت ال‌نینو وجود دارد، اما رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با اشاره به کم‌بارشی کنونی کشور بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب تاکید می‌کند.

احد وظیفه افزود: علیرغم پیش‌بینی پاییز پربارش برای کشور ولی همچنان لازم است در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. در حال حاضر وضعیت آبی استان‌هایی مانند تهران، قزوین، سمنان، مرکزی، قم، اصفهان و یزد مطلوب نیست و در آنها با کم‌بارشی بسیار شدید مواجهیم بنابراین حوضه فلات مرکزی کشور که اتفاقاً بیشترین جمعیت را در خود جای داده است، کمترین سهم را از بارندگی کشور دارد و در حال حاضر با بیشترین تنش آبی روبروست.

وی در ادامه گفت: طی آخر اسفندماه تا اوایل اردیبهشت ماه سامانه‌ای در ارتفاعات شمال تهران موجب بارش برف شد. فروردین و اردیبهشت بسیار هوای متعادلی را تجربه کردیم. طی این مدت دمای میانگین کشوری تقریبا در حد نرمال و اندکی بیش از نرمال بود ولی استان‌های نیمه شمالی و غربی کشور یعنی استان‌های واقع شده روی زاگرس و البرز با دمای زیر نرمال مواجه بودند بنابراین تجربه دمای کمتر از نرمال و بارندگی باعث شد سهم بارش برف در بهار قابل توجه باشد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی تصریح کرد: بارش‌های بهاره در استان تهران و قزوین زیر نرمال بود ولی تا حدودی کمبود‌های شدید بارش پاییزه و زمستانه را جبران کرد و بارندگی بسیاری از مناطق کشور به حد نرمال و فراتر از آن رسید چراکه سال گذشته بدترین پاییز در طول ۵۰ سال گذشته را تجربه کرده بودیم و دما بسیار بالا و بارندگی کم بود.

وظیفه تاکید کرد: با این وجود تهران با کمبود ۳۵ تا ۳۹ درصدی بارش نسبت به شرایط نرمال روبروست. تا اوایل تیرماه در نتیجه ذوب برف در ارتفاعات، حجم آب رودخانه‌ها به‌طور موقت در استان‌های مثل تهران افزایش پیدا کرد و ورودی جریان آبی بسیار بهتر شد البته متاسفانه این شرایط موقتی بود و با کاهش برف، جربان آب فروکش کرد علاوه بر آن وزارت نیرو سیاست‌هایی را برای کنترل خروجی آب در سد‌ها برای تولید برق اتخاذ کرد که موجب افزایش آب در پشت سد‌هایی مانند لتیان و امیرکبیر شد.

وی افزود: این دو عامل نشانه‌ای است که بر اساس آن لازم است در مصرف آب صرفه جویی کنیم. با توجه به جمعیت بسیار زیاد ساکن در تهران برای تامین آب شرب در مضیقه هستیم. در شرایط کم‌بارشی نگرانی از قطع آب و کاهش دسترسی به آب با کیفیت مناسب افزایش پیدا می‌کند.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ادامه داد: سایر استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز مانند البرز، سمنان و قزوین نیز با کم‌بارشی مواجه بوده‌اند ولی شدت تنش آبی در تهران به علت جمعیت زیاد آن بیشتر است.

نگرانی برای نسل آینده

وی با اشاره به تامین حدود نصف آب حتی شرب از منابع آبی زیرزمینی گفت: این وضعیت مایه نگرانی برای نسل آینده است، چون آب ورودی به این منابع زیرزمینی بسیار کمتر از آب برداشت شده است، در نتیجه همواره با افت سفره‌های زیرزمینی مواجهیم و این وضعیت احتمال خطر کمبود جدی آب را برای آینده افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ادامه داد: تغییر اقلیم و روند کاهشی بارندگی‌ها و افزایش دما در اغلب مناطق کشور ایران و کشور‌های همسایه باعث کاهش دسترسی به آب می‌شود و متاسفانه تغییر اقلیم خشکسالی را با شدت بیشتر و طولانی‌تر از گذشته بر مناطق مختلف به خصوص جنوب غرب آسیا تحمیل می‌کند. تغییرات اقلیمی انسان‌ساخت و تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش جهانی هر دو در راستای هم در مسیر کاهش دسترسی به آب برای اغلب مناطق عمل می‌کنند.

وظیفه در پایان گفت: در این شرایط جوامعی که به دلیل جمعیت زیاد یا فعالیت‌های دیگری مانند کشاورزی تقاضای بالایی برای آب دارند، آسیب‌پذیرتر می‌شوند متاسفانه از این منظر هم استان‌های پرجمعیتی مانند تهران و البرز وضعیت خوبی ندارند.