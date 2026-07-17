بزرگ‌ترین شبکه‌های تلویزیونی آمریکا در مورد پخش زندهٔ سخنرانی دونالد ترامپ در کاخ سفید، در شب پنج‌شنبه، دچار اختلاف نظر شدند. این سخنرانی مملو از اتهامات اثبات‌نشده دربارهٔ سلامت انتخابات ۲۰۲۰ بود که جو بایدن در آن پیروز شد.

شبکه‌های سی‌ان‌ان، ای‌بی‌سی و ان‌بی‌سی تصمیم گرفتند این سخنرانی را به‌صورت زنده پخش نکنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ای‌بی‌سی این سخنرانی را به‌عنوان یک برنامهٔ الزامی برای پخش در نظر نگرفت و به‌جای اینکه آن را به‌عنوان یک گزارش ویژه پخش کند، پخش یک مستند طبیعت به نام «قارهٔ آمریکا» را ادامه داد.

سی‌بی‌اس نیز قرار بود در این ساعت برنامهٔ کمدی موقعیت «ازدواج اول جورجی و مندی» را پخش کند.

شبکه سی‌ان‌ان هم به‌جای پخش سخنرانی، یک میزگرد با حضور کارشناسانی از طیف‌های مختلف سیاسی برگزار کرد. تیتر روی صفحهٔ این شبکه، ادعاهای ترامپ را زیر سؤال برد و به بینندگان گفت: «ترامپ پس از سال‌ها ادعاهای دروغ، دربارهٔ انتخابات سخنرانی می‌کند.»

در همین ارتباط، شبکه‌های سی‌بی‌اس، فاکس نیوز و ام‌اس‌ان‌بی‌سی هم بخش‌هایی از این سخنرانی را به‌صورت زنده پخش کردند.

شبکهٔ ام‌اس‌ان‌بی‌سی تصمیم گرفت حدود نیمی از سخنرانی را پخش کند. حدود ۱۵ دقیقه پس از شروع صحبت‌های ترامپ، ساکی (مجری شبکه) سخنرانی را قطع کرد و به ادعاهای او دربارهٔ سیستم انتخاباتی پاسخ داد. سی‌بی‌اس نیز کمی بیش از ۲۰ دقیقه پس از شروع سخنرانی ترامپ، آن را قطع کرد و تونی دوکوپیل، مجری اخبار شبانگاهی و میجر گرت، خبرنگار ارشد کاخ سفید را روی آنتن آورد.

ترامپ در واکنش به تصمیم ای‌بی‌سی و ان‌بی‌سی، آنها را به لغو مجوز پخش تهدید کرد و اقدام آنها را «کلاهبرداری» خواند.

ترامپ گفت: «آنها و دیگران در رسانه بخشی از یک توطئه هستند. آنها به هر دلیلی می‌خواهند این کلاهبرداری را ادامه دهند. آنها می‌خواهند از چپ‌های افراطی محافظت کنند.»

پخش نشدن زندهٔ سخنرانی توسط ان‌بی‌سی و ای‌بی‌سی همچنین با واکنش استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید روبه‌رو شد. او آنها را «بزدل‌»هایی خطاب کرد که «نمی‌خواهند حقیقت را بشنوند.»

در همین حال شان هانیتی، مجری فاکس نیوز مدعی شد که پخش نکردن سخنرانی‌های ریاست‌جمهوری در ساعات پربیننده، توسط شبکه‌ها «تقریباً بی‌سابقه» است و این در حالی است که بنا بر اعلام گاردین، پیش از این سابقه‌ داشته که شبکه‌ها از پخش سخنرانی‌هایی که ماهیت سیاسی دارند، خودداری کنند.