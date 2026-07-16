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رئیس مجلس خبرگان: بر عهد خود ایستاده ایم

آیت‌الله موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران با اشاره به تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که عمربن‌سعد پس از فریاد حضرت زینب(س) گریست، اما جنایت خود را ادامه داد و هیچ اقدامی نکرد. ازاین‌رو، عزاداری حقیقی باید به حرکت، اقدام عملی، مجازات جنایتکاران و ادامه راه شهید بینجامد.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۰۸
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رئیس مجلس خبرگان: بر عهد خود ایستاده ایم

به گزارش تابناک، آیت‌الله موحدی کرمانی در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران، با تأکید بر اینکه عزاداری حقیقی در مکتب اهل‌بیت(ع) فراتر از اشک و تسلیت است، بر تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان تأکید کرد.

وی افزود: در روایات شیعه سفارش شده است که مؤمنان در ایام عزای سیدالشهدا(ع)، علاوه بر گفتن«أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَنَا وَ أُجُورَکُمْ بِمُصَابِنَا بِالْحُسَیْنِ (عَ)»، ادامه این دعا را نیز بخوانند: «وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِیِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (عَ)»؛ یعنی خداوند ما و شما را از خون‌خواهان امام حسین(ع) در رکاب امام‌مهدی(عج) قرار دهد.

رئیس مجلس خبرگان افزود: این فراز از روایت نشان می‌دهد که عزاداری در فرهنگ اهل‌بیت(ع)تنها به سوگواری و ابراز احساسات محدود نمی‌شود، بلکه با پویایی، حرکت، مسئولیت‌پذیری و استمرار در مسیر آرمانهای الهی همراه است. آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای دارد و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند، تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان است.

وی با اشاره به تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که عمربن‌سعد پس از فریاد حضرت زینب(س) گریست، اما جنایت خود را ادامه داد و هیچ اقدامی نکرد. ازاین‌رو، عزاداری حقیقی باید به حرکت، اقدام عملی، مجازات جنایتکاران و ادامه راه شهید بینجامد.

وی در پایان، ضمن تسلیت مصیبت‌ عظمای شهادت امام شهید گفت: تا خون امام شهید بر زمین است، ما بر عهد خود ایستاده‌ایم.

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