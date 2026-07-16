ماجرای مشاهده دود در منطقه ۲۲ تهران

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به مشاهده دود در محدوده منطقه ۲۲ اعلام کرد که منشأ این دود آتش زدن ضایعات در یکی از کارخانجات تولیدی اطراف تهران بوده است.

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به گزارش تابناک، جلال ملکی درباره مشاهده دود در محدوده منطقه ۲۲ اظهار کرد: ساعتی پیش دودی در این محدوده مشاهده شد که به دنبال آن نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل بررسی کردند و مشخص شد یکی از کارخانجات تولیدی، مقداری ضایعات را آتش زده و منشأ دود نیز همین موضوع بوده است.

ملکی با تأکید بر اینکه این حادثه هیچ ارتباطی با شرکت مینو نداشته است، گفت: مشکل خاصی در محل وجود نداشت و نیروهای آتش‌نشانی پس از اطمینان از ایمن بودن شرایط، به ایستگاه‌های خود بازگشتند.