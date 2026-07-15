سایمون کوپر: حس کردم فردوسی پور از من دزدی کرده!

سایمون کوپر نویسنده کتاب فوتبال علیه دشمن که با ترجمه عادل فردوسی پور به یکی از پرفروش ترین کتاب های دو دهه اخیر نشر ایران بدل شده، همچنان از ترجمه بی‌مجوز کتابش در ایران دلخور است. کوپر در بخشی از گفت و گوی خود با سعید اکبری گفت: «فکر می کنم که از من دزدی شده. من از آنها پول نمی‌خواستم و گفتم فقط مبلغی را خرج امور خیریه کنید. مثلا مبلغی را به خیریه‌ای بین المللی مثل یونیسف کنید اما این کار را هم نکردند…» اظهارات این نویسنده را می‌بینید و می‌شنوید.