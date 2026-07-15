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آیا بیژن مرتضوی در فینال جام جهانی می‌درخشد؟

فیفا و سازمان «گلوبال سیتیزن» به‌طور رسمی اعلام کردند که جاستین بیبر در کنار مدونا، شکیرا و گروه BTS از خوانندگان اصلی نخستین اجرای موسیقی بین دو نیمه فینال جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ خواهد بود؛ برنامه‌ای که برای نخستین بار در تاریخ این رقابت‌ها برگزار می‌شود و قرار است روز ۱۹ ژوئیه در ورزشگاه نیویورک–نیوجرسی، محل برگزاری فینال جام جهانی، روی صحنه برود.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۷۲
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آیا بیژن مرتضوی در فینال جام جهانی می‌درخشد؟

به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام فیفا، این اجرای زنده حدود ۱۱ دقیقه طول خواهد کشید و علاوه بر چهار خواننده اصلی، «برنا بوی» نیز که پیش‌تر قطعه «Dai Dai» را با همکاری شکیرا برای جام جهانی اجرا کرده بود، در این برنامه حضور خواهد داشت. همچنین «گوستاوو دودامل»، رهبر ارکستر فیلارمونیک نیویورک، به همراه گروه کر «PS۲۲ Chorus» که سابقه همکاری با گروه کلدپلی را دارد، از دیگر چهره‌های حاضر در این اجرا هستند. هدایت هنری این برنامه نیز بر عهده کریس مارتین، خواننده گروه کلدپلی، است.

در روز‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره حضور بیژن مرتضوی در این رویداد مطرح شده است. انتشار تصویری از این نوازنده و آهنگساز ایرانی در کنار کریس مارتین و گوستاوو دودامل پس از نخستین جلسه تمرین، احتمال حضور او را افزایش داد. با این حال، تاکنون فیفا نامی از مرتضوی در فهرست رسمی هنرمندان منتشر نکرده و هنوز مشخص نیست او به‌عنوان نوازنده مهمان یا در قالب همکاری با ارکستر در این برنامه حضور خواهد داشت یا خیر. از سوی دیگر، مرتضوی نیز با بازنشر برخی گمانه‌زنی‌ها در صفحه شخصی خود، بدون ارائه توضیح رسمی، به این شایعات دامن زده است.

فیفا اعلام کرده است که این برنامه تنها یک اجرای موسیقی نیست، بلکه با هدف حمایت از «صندوق آموزش فیفا–گلوبال سیتیزن» برگزار می‌شود؛ صندوقی که قصد دارد ۱۰۰ میلیون دلار برای توسعه آموزش و ایجاد فرصت‌های ورزشی برای کودکان محروم در سراسر جهان جمع‌آوری کند. به گفته فیفا، تاکنون بیش از ۵۰ میلیون دلار برای این صندوق تأمین شده و از فروش هر بلیت مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ نیز یک دلار به این طرح اختصاص می‌یابد.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با اشاره به اهداف این برنامه گفته است: «آموزش مهم‌ترین سرمایه آینده جهان است و خوشحالیم که هنرمندان مطرح جهان با حضور در این برنامه از گسترش دسترسی کودکان به آموزش باکیفیت و فوتبال حمایت می‌کنند.» او همچنین تأکید کرده است که این نمایش قرار است فوتبال، موسیقی و ارزش‌های مشترک انسانی را در کنار یکدیگر به نمایش بگذارد.

جاستین بیبر نیز درباره حضورش در این رویداد گفته است: «جام جهانی یکی از معدود رویداد‌هایی است که مردم سراسر جهان را کنار هم قرار می‌دهد. خوشحالم که بخشی از این برنامه هستم و می‌توانم در حمایت از آموزش کودکان سهمی داشته باشم.» (Inside)

در این مراسم، شخصیت‌های محبوب کودکان از جمله «سسمی استریت» و «ماپت‌ها» نیز حضور خواهند داشت تا پیام اصلی این رویداد، یعنی حمایت از آموزش کودکان، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. (Inside FIFA)

با وجود اهداف خیریه این برنامه، تصمیم فیفا با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. بسیاری از هواداران فوتبال معتقدند جام جهانی نباید به الگویی مشابه مسابقه «سوپربول» در فوتبال آمریکایی تبدیل شود و برگزاری اجرای موسیقی در بین دو نیمه، هویت سنتی این رقابت‌ها را تغییر می‌دهد. منتقدان می‌گویند چنین برنامه‌ای ممکن است توجه رسانه‌ها را از مسابقه فوتبال به سمت ستاره‌های موسیقی معطوف کند و حتی بر آمادگی بازیکنان نیز تأثیر بگذارد.

در همین حال، برخی رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که برای برگزاری این برنامه، زمان استراحت بین دو نیمه فینال احتمالاً از ۱۵ دقیقه معمول به حدود ۳۰ دقیقه افزایش خواهد یافت تا فرصت کافی برای نصب و جمع‌آوری تجهیزات صحنه فراهم شود؛ موضوعی که خود به یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های فیفا در آستانه فینال جام جهانی تبدیل شده است. (The Times)

این نخستین بار در تاریخ جام جهانی است که فینال این رقابت‌ها با یک اجرای رسمی بین دو نیمه همراه می‌شود؛ اقدامی که فیفا آن را تلاشی برای پیوند دادن فوتبال، موسیقی و فعالیت‌های اجتماعی در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان می‌داند، اما باید دید در نهایت تا چه اندازه با استقبال هواداران فوتبال روبه‌رو خواهد شد.

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جاستین بیبر شکیرا جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا فیفا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
میثم توکلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
11
پاسخ
نگران نباشید حتما خواهد درخشید.
یک نفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
14
پاسخ
یهنی یک روز هم خواهد رسید که در ایران هم جام جهانی والمپیک و بازیهای آسیا برگزار شود وشادی ورونق اقتصادی ورفاه وآسایش به ایران باز گردد از عمر ما گذشت ودر حسرت آرزو از دنیا میرویم شاید برای فرزندان ونسل آیند درست شود غمر برود وشادی جاگزین شود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
2
پاسخ
بیخیال
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