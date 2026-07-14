عکس: ییلاقات سوادکوه؛ پناهگاه خنک در اوج گرمای تابستان
با افزایش دمای هوا در سراسر کشور، ییلاقات خوشآبوهوای سوادکوه در مازندران به مقصد اصلی گردشگران و طبیعتگردان تبدیل شده است. روستاهای ییلاقی و کوهپایه نشین سوادکوه با چشماندازهای کوهستانی، جنگلهای انبوه و خانههای چوبی سنتی، میزبان گردشگرانی هستند که برای فرار از گرما به دامان طبیعت پناه آوردهاند. تماشای پدیده اقیانوس ابر در چمنزارهای وسیع این مناطق، جلوهای کمنظیر از زیباییهای تابستانه مازندران را به نمایش گذاشته است. این مقاصد ییلاقی اکنون بهترین پناهگاه برای آرامش و لذت از هوای خنک کوهستان به شمار میروند.
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