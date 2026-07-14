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روایت وکیل «امیرتتلو» از آخرین پیگیری‌های قضایی

یکی از وکلای امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو)، با انتشار ویدئویی در فضای مجازی از ادامه پیگیری درخواست‌های رأی باز، مرخصی و آزادی مشروط موکلش خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۱۱
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1843 بازدید
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۵
روایت وکیل «امیرتتلو» از آخرین پیگیری‌های قضایی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ عاطفه حاذق، یکی از وکلای امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو)، با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اعلام کرد که پس از مراجعه به زندان تهران بزرگ، روند پیگیری پرونده موکلش را ادامه داده است.

وی با بیان اینکه پیش‌تر درخواست‌های مربوط به رأی باز، مرخصی و آزادی مشروط برای امیرحسین مقصودلو ارائه شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی هنرمندان پرحاشیه در حال دریافت مجوز فعالیت در ایران هستند، امیدواریم مسئولان شرایط موکل ما را نیز مورد توجه قرار دهند.

حاذق همچنین مدعی شد که امیرحسین مقصودلو آثار متعددی با مضامین ملی و مذهبی تولید کرده و حتی درباره موضوع انرژی هسته‌ای نیز اثر هنری منتشر کرده است.

وی افزود: توبه موکلش از سوی دادگاه احراز شده و این موضوع می‌تواند در بررسی درخواست‌های مطرح‌شده مورد توجه قرار گیرد.

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زندانیان مالی اشاره کرد و گفت: در برخی پیام‌های صوتی منتسب به امیر تتلو نیز بر حمایت از این دسته از زندانیان تأکید شده است.

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امیر تتلو امیرحسین مقصودلو وکیل انرژی هسته ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
6
12
پاسخ
متاسفانه مغز آسیب دیده با مواد درست بشو نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
7
12
پاسخ
ملت برای پنجام میلیون تومن بدهی تو زندان هستند بعد ایشون با اون همه بزه و انواع آسیب ها آزاد بشه با کدام منطق واقعا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
با همون منطق که بابک زنجانی آزاد شد دوست عزیز.
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
6
7
پاسخ
آزادش کنید و از کشور اخراج اش کنید. ببنید کجا ایشان را می پذیره؟؟؟؟ مطمئن باشید هر جا بره مستقیم میفرستنش تیمارستان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
2
پاسخ
صداش خوبه
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