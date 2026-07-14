یکی از وکلای امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو)، با انتشار ویدئویی در فضای مجازی از ادامه پیگیری درخواست‌های رأی باز، مرخصی و آزادی مشروط موکلش خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ عاطفه حاذق، یکی از وکلای امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو)، با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اعلام کرد که پس از مراجعه به زندان تهران بزرگ، روند پیگیری پرونده موکلش را ادامه داده است.

وی با بیان اینکه پیش‌تر درخواست‌های مربوط به رأی باز، مرخصی و آزادی مشروط برای امیرحسین مقصودلو ارائه شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی هنرمندان پرحاشیه در حال دریافت مجوز فعالیت در ایران هستند، امیدواریم مسئولان شرایط موکل ما را نیز مورد توجه قرار دهند.

حاذق همچنین مدعی شد که امیرحسین مقصودلو آثار متعددی با مضامین ملی و مذهبی تولید کرده و حتی درباره موضوع انرژی هسته‌ای نیز اثر هنری منتشر کرده است.

وی افزود: توبه موکلش از سوی دادگاه احراز شده و این موضوع می‌تواند در بررسی درخواست‌های مطرح‌شده مورد توجه قرار گیرد.

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زندانیان مالی اشاره کرد و گفت: در برخی پیام‌های صوتی منتسب به امیر تتلو نیز بر حمایت از این دسته از زندانیان تأکید شده است.