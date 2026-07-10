به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، قرار است در این سفر درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه، به‌ویژه وضعیت تنگه هرمز، گفت‌وگو و تبادل نظر شود.

پیش از این هیئت فنی و کارشناسی ایران به ریاست غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در دوحه پایتخت قطر به منظور پیشبرد اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای پایان جنگ نشست‌های سه‌جانبه‌ای را با میانجی‌های قطری و پاکستانی برگزار کرد.

همزمان با این مذاکرات، هیئتی از آمریکا نیز به ریاست «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» فرستادگان رئیس جمهور آمریکا در دوحه حضور داشتند که دیدارهایی با مقام‌های ارشد قطری از جمله تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر انجام دادند.

«کاظم غریب‌آبادی» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در پایان این دور از مذاکرات گفت: «گفت‌وگوهای هیئت ایرانی صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ تیرماه) با نخست وزیر و وزیر امور خارجه آغاز شد و سپس، هیئت‌های سه کشور ایران، قطر و پاکستان دو نشست برگزار کردند. اولین نشست گروه نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم نیز با حضور مذاکره کنندگان ارشد سه کشور مزبور برگزار شد و نقض تعهدات آمریکا تحت بند یک یادداشت تفاهم در رابطه با خاتمه جنگ در لبنان، اخبار منتشره در رابطه با اقدامات آمریکا درخصوص تقویت تجهیزات و نیروها در منطقه و برخی اظهارات تهدیدآمیز و مداخله جویانه مقامات این کشور، از سوی هیات ایرانی طرح و مورد بررسی قرار گرفتند. هیات ایرانی خاطرنشان کرد که تعهدات یادداشت تفاهم یک مجموعه یکپارچه هستند و به صورت مجزا از هم دیده نمی‌شوند.»

او در این رابطه گفت: «تصمیم گرفته شد کانال ارتباط فوری گروه نظارت نیز تشکیل و نقص های یادداشت تفاهم به صورت رسمی و مستند، اطلاع رسانی شده و در مورد آنها بحث و بررسی و تصمیم گیری شود.»

مذاکره کننده ارشد ایران خاطرنشان کرد: «در جلسات با مقامات قطری، از جمله بانک مرکزی، برخی مسائل مربوط به هزینه بخشی از شش میلیارد دلار اولیه، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حسب نیازهای اعلامی کشورمان، خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار گیرد.»