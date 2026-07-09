عکس: حمله آمریکا به راهآهن آقتکهخان در گلستان
روابط عمومی سپاه نینوای گلستان در اطلاعیهای اعلام کرد که دشمن آمریکایی در بامداد امروز با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آققلا را مورد هدف قرار داد.
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برچسبها:تک عکس گلستان راه آهن حمله آمریکا
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۵
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انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۹
ناشناس
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۶:۲۵
حالا باز برید براب مذاکره فقط جواب موشکی می فهمند حرامیان آمریکایی
ناشناس
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۰
در مدت کوتاهی تعمیر خواهد شد . ظاهرا زیر گوش ترامپ خوانده اند که ایرانیها بلد نیستند بسازند .
ناشناس
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۰
ما کجا را زدیم
.فعلا فقط میخریم واقعا دارم آتش میگرم چرا ما ضربه کاری به آنها نمی زنیم
.فعلا فقط میخریم واقعا دارم آتش میگرم چرا ما ضربه کاری به آنها نمی زنیم
ناشناس
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۹
ببینیم دوستان واخوی های استزاتژیک ما چین وروسیه چه کمکی می کنند البته خشحالند ایران درگیر شده و شیطان درگیر ایرانه
ناشناس
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۵
داره کم کم میره سمت تهران. این جنگه اونوقت شما به نقض آتش بس تخیفش دادی و فقط بحرین و کویت اونم پایگاه خالی میزنی. شروع کردن به زدن زیرساخت و شما هیچ. این پالس ضعفه و دشمن رو جسورتر میکنه.
هادی
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۵
لعنت بر ترامپ پیر خرفت و بی خاصیت و نوسان گیر و هرزه گوی تکرار کن بی همه چیز