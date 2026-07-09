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کد خبر: ۱۳۸۳۷۱۸
بازدید: ۱۸۰۸۲
نظرات: ۱۰

عکس: حمله آمریکا به راه‌آهن آق‌تکه‌خان در گلستان

روابط عمومی سپاه نینوای گلستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دشمن آمریکایی در بامداد امروز با موشک کروز نقاطی از پل آق تکه خان واقع در شهرستان آق‌قلا را مورد هدف قرار داد.

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برچسب‌ها:
تک عکس گلستان راه آهن حمله آمریکا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۹
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۹
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۶:۲۵
حالا باز برید براب مذاکره فقط جواب موشکی می فهمند حرامیان آمریکایی
پاسخ
12
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۰
در مدت کوتاهی تعمیر خواهد شد . ظاهرا زیر گوش ترامپ خوانده اند که ایرانیها بلد نیستند بسازند .‌
پاسخ
11
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۰
این حمله از باکو توسط اسراییل است
پاسخ
8
1
ناشناس
France
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۷
کار اسراییله
پاسخ
6
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۰
ما کجا را زدیم
.فعلا فقط میخ‌ریم واقعا دارم آتش میگرم چرا ما ضربه کاری به آنها نمی زنیم
پاسخ
7
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۹
ببینیم دوستان واخوی های استزاتژیک ما چین وروسیه چه کمکی می کنند البته خشحالند ایران درگیر شده و شیطان درگیر ایرانه
پاسخ
7
3
محمدپیری
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵
من جا ن فدای رهبرم توی دهنشون میزنم
پاسخ
6
10
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۵
داره کم کم میره سمت تهران. این جنگه اونوقت شما به نقض آتش بس تخیفش دادی و فقط بحرین و کویت اونم پایگاه خالی میزنی. شروع کردن به زدن زیرساخت و شما هیچ. این پالس ضعفه و دشمن رو جسورتر میکنه.
پاسخ
7
2
هادی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۵
لعنت بر ترامپ پیر خرفت و بی خاصیت و نوسان گیر و هرزه گوی تکرار کن بی همه چیز
پاسخ
8
6
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۹
این جنایتکار به راه اهن رحم نمیکنه
پاسخ
8
4