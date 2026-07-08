پیام پزشکیان به رؤسای جمهور تاجیکستان و گرجستان
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام به رئیس جمهور تاجیکستان نوشت:
برادر ارجمند جناب آقای امامعلی رحمان، از حضور جنابعالی در مراسم وداع با امام مجاهد شهیدمان و ابراز همدردی صمیمانه با ملت ایران سپاسگزارم.
رئیس جمهور اسلامی ایران افزود: اقدام ارزشمند جنابعالی در حمایت از ملت ایران در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار خواهد شد.
پزشکیان تاکید کرد: بیتردید تأکیدات رهبر شهید بر جایگاه ویژه کشورهای فارسیزبان و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی، سرمایهای ارزشمند و بستری مناسب برای ارتقای بیش از پیش روابط برادرانه ایران و تاجیکستان در تمامی عرصهها میباشد.
قدردانی پزشکیان از رئیسجمهوری گرجستان
رئیس جمهور همچنین در پیام به رئیس جمهور گرجستان نوشت:
حضور جناب آقای میخائیل کاولاشویلی و ابراز همدردی ایشان به نمایندگی از سوی ملت و دولت گرجستان در حافظه تاریخی میان دو ملت دوست با روابطی ۳۰۰۰ ساله درخشان خواهد ماند.»
امیدوارم روابط ایران و گرجستان در پرتو احترام متقابل و همکاریهای سازنده براساس الگوی اقتصاد مکمل منطقهگرا در دوره جدید بیش از پیش گسترش یابد.»
«رهبر شهید همواره بر تقویت روابط با همسایگان تأکید داشتند. خاطره دیدار و گفتوگوی تاریخی ایشان با عالیجناب ایلیا نیز بر صفحه روابط دو کشور و میان تشیع و ارتدوکسی ماندگار است.»