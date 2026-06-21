زنده با دیدار ایران صفر - بلژیک صفر؛ تا دقیقه ۱۰/ لوکاکو بیرانوند را مصدوم کرد

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران ترکیب ۱۱ نفره تیمش را برای تقابل با بلژیک در دومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم دیدارهای گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه به وقت تهران (ساعت ۱۲ به وقت محلی) در ورزشگاه سوفای شهر لس‌آنجلس به مصاف هم خواهند رفت.

ایران در بازی نخست خود مقابل نیوزلند به تساوی ۲ - ۲ رسید و بلژیک هم مقابل مصر تن به تساوی یک - یک داد.

ترکیب تیم ملی ایران:

علیرضا بیرانوند، صالح حردانی، محمد حسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، احسان حاج صفی، رامین رضاییان، سامان قدوس، محمد محبی و مهدی طارمی.

ترکیب تیم ملی بلژیک:

تیبو کورتوا، برندون مچل، ماکسیم دی کویپر، توماس مونیه، ناتان انگوی، کوین دی بروینه، یوری تیلمانس، الکسیس جسی سالماکرز، نیکلاس راسکین، روملو لوکاکو، لئاندرو تروسار.

دقیقه ۳: کرنری نصیب بلژیکی‌ها شد که در یک رفت و برگشت، توپ توسط کوین دی بروینه به دهانه دروازه ارسال شد که لوکاکو برای تبدیل کردن توپ به گل تلاش کرد، اما به جای توپ بیرانوند را زد که همین موضوع موجب مصدومیت چند دقیقه‌ای دروازه‌بان ایران شد و داور مسابقه هم به مهاجم بلژیک کارت زرد نشان داد.

دقیقه ۹: این بار بلژیکی‌ها از سمت راست خط دفاعی ایران حمله‌ای را روی دروازه ایران ترتیب دادند که با یک پاس رو به بیرون دی بروینه صاحب توپ شد و شوت او به شجاع خلیل‌زاده برخورد کرد و توپ برگشتی به دی کویپر رسید که ضربه او را بیرانوند مهار کرد.

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