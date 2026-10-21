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تعداد بازدید : 1073
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۷۹۸۲
کد خبر:۱۳۷۷۹۸۲
1698 بازدید
نظرات: ۱
آسپرین

تصاویر مراحل تجزیه جسد انسان پس از مرگ +18

این ویدیو شامل تصاویری صریح و آزاردهنده از اجساد انسان است که ممکن است برای همه مناسب نباشد، در این ویدیو فرایند تجزیه بدن پس از مرگ را در یک «مزرعه جسد» در تگزاس نشان می‌دهد؛ جایی که پژوهشگران برای کمک به تحقیقات جنایی، اجساد را در شرایط مختلف رها می‌کنند تا مراحل فساد، باد کردن، فعالیت حشرات، تأثیر گرما، سایه و حتی کرکس‌ها بر بدن را بررسی کنند. این پژوهش‌ها به نیروهای انتظامی کمک می‌کند زمان تقریبی مرگ و شرایط باقی‌ماندن جسد را بهتر تشخیص دهند. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک با این توضیح می‌بینید که برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران قلبی و روحی مناسب نیست و تماشای آن توصیه نمی‌شود.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم آسپرین تجزیه جسد انسان تجزیه بدن تجزیه سلامت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
نیما پیراسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
1
6
پاسخ
جالب بود
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