لحظات درگیری دو نماینده زن بر سر مهریه در مجلس!
در جریان صحن علنی مجلس، بحث دو نماینده زن درباره موضوع مهریه و شرایط طلاق بالا گرفت. فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان، با تأکید بر آگاهی کامل خود از موضوع، نسبت به طرح الزام جدایی دو ساله زن از همسر برای امکان طلاق انتقاد کرد و آن را نوعی «آموزش طلاق» و اقدامی فسادزا دانست. در همین لحظات یکی دیگر از نمایندگان زن مجلس سراغش آمد و میخواست مانعش شود که این نماینده او را پس میزد. این لحظات عجیب را میبینید.
