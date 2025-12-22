نبض خبر
مردم شیعه جزو قالتاقترین و مدعیترین مردمان است
ویدیوی صحبتهای دوازده سال پیش حسن رحیم پور ازغدی دوباره وایرال شده است که به نقل از شهید مطهری میگوید شیعه جزو قالتاق ترین مردمان هستند. یعنی دروغ میگویند. ربا میخورند. گرون میفروشند. کلاه هم را برمیدارند... در عین حال مدعی ترین مردمان است. این جمله را غیر از مطهری کسی جرات ندارد بگوید. من هنوز جرات ندارم بگویم! ازغدی عامل این وضعیت را به نقل از شهید مطهری منبرها میداند. در همین لحظات برخی روحانیون در مجلس به او اعتراض میکنند. استدلال ازغدی به نقل از شهید مطهری را میبینید و میشنوید.
