تعداد بازدید : 1531
کد خبر:۱۳۴۷۲۰۲
5073 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

مردم شیعه جزو قالتاق‌ترین و مدعی‌ترین مردمان است

ویدیوی صحبت‌های دوازده سال پیش حسن رحیم پور ازغدی دوباره وایرال شده است که به نقل از شهید مطهری می‌گوید شیعه جزو قالتاق ترین مردمان هستند. یعنی دروغ می‌گویند. ربا می‌خورند. گرون می‌فروشند. کلاه هم را برمی‌دارند... در عین حال مدعی ترین مردمان است. این جمله را غیر از مطهری کسی جرات ندارد بگوید. من هنوز جرات ندارم بگویم! ازغدی عامل این وضعیت را به نقل از شهید مطهری منبرها می‌داند. در همین لحظات برخی روحانیون در مجلس به او اعتراض می‌کنند. استدلال ازغدی به نقل از شهید مطهری را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر شیعه قالتاق ترین مدعی ترین حسن رحیم پور ازغدی مرتضی مطهری ویدیو
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
28
16
پاسخ
یک بیمار که اسم متفکر گذاشتن روش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
7
41
پاسخ
خداوند آقای مطهری را مورد رحمت خود قرار دهد
