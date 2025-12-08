میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۴۸۱۰
بازدید: ۱۲۳۹

عکس: حضور رییس‌جمهور در مراسم ختم همسر و فرزندان سقاب اصفهانی

دکتر مسعود پزشکیان عصر امروز دوشنبه هفدهم آذرماه 1404، با همراهی جمعی از اعضای هیئت دولت، در مراسم ختم همسر و دو فرزند مرحوم آقای اسماعیل سقاب اصفهانی حضور یافت.

برچسب‌ها:
عکس خبری مراسم ختم سقاب اصفهانی هیئت دولت دکتر مسعود پزشکیان
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.