میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیشنهاد نجومی به تانک روسی؛ سعدالله‌یف رکورد قرارداد حسن یزدانی را می‌شکند؟

اگر این کشتی‌گیر پیشنهاد تیم ایرانی را بپذیرد و برای لیگ برتر به تهران بیاید، قطعاً رکورد قرارداد ۷ میلیاردی حسن یزدانی که بسیار هم به آن پرداخته شد، شکسته می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۸۸
| |
1446 بازدید
|
۱

پیشنهاد نجومی به تانک روسی؛ این ستاره رکورد قرارداد حسن یزدانی را می‌شکند؟

تنها کسی که اگر به ایران بیاید، رکورد قرارداد حسن یزدانی را قطعاً خواهد شکست، عبدالرشید سعدالله‌یف است که هر سال تیم‌های ایرانی سراغش می‌روند و او هر سال آنقدر رقم پیشنهادی‌اش بالاست که در نهایت هیچ تیمی توان مالی جذب او را ندارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فینال لیگ برتر فرنگی، روز پنجشنبه هفته جاری (۱۳ آذر) در سالن هفتم‌تیر تهران برگزار می‌شود. در مجموع چهار تیم که استقلال قم و رعد پدافند ارتش از گروه سه تیمه‌ی A و تیم‌های نفت و گاز زاگرس جنوبی و دانشگاه آزاد خوزستان از گروه سه تیمه‌ی B به مرحله پایانی صعود کرده‌اند و در مرحله ضربدری این رقابت‌ها استقلال با دانشگاه آزاد و رعد پدافند با نفت‌وگاز کشتی خواهند گرفت و تیم‌های برتر، همان روز مسابقه فینال و تیم‌های بازنده هم کشتی رده‌بندی را برگزار می‌کنند.

قرارداد‌ها همانطور که قابل پیش‌بینی بود، در لیگ فرنگی به یک میلیارد هم نرسید و حتی پیشنهادی که به دو ملی‌پوش شیرازی (غلامرضا فرخی و محمدمهدی کشتکار) برای همراهی تیم استان‌شان داده شد، تا اینجای کار زیر یک میلیارد بوده که حضور این دو نفر هم در مرحله پایانی لیگ قطعی نیست.

طبعاً خبری هم از حضور خارجی‌ها نیست، لیگی که برای ستاره‌های داخلی‌اش هم به لحاظ مالی هیچ جذابیتی ندارد؛ لیگ برتر آزاد، اما در مرحله مقدماتی هم خارجی داشت.

تیم استقلال در مصاف دور رفت خود با بانک شهر از اخمد ادریسوف و شمیل ممدوف روس و در مسابقه دور برگشت از شمیل ممدوف و ابراگیم کادی‌یف روس استفاده کرد که همه آنها مقابل رقبای ایرانی خود به برتری رسیدند، اما استقلال فقط مسابقه دور رفت را ۵-۵ برنده شد و باوجود استفاده از دو خارجی و یک ملی‌پوش (امیرحسین فیروزپور) دور برگشت را ۷ بر ۳ به بانک شهر باخت تا باوجود هزینه هنگفتی که بابت استفاده از خارجی‌ها و جذب حسن یزدانی و امیرحسین فیروزپور داشته، به عنوان تیم اول گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود نکند.

این تیم روز ۲۱ آذر ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، در مرحله ضربدری حریف تیم خیبر خرم‌آباد تیم اول گروه A است، در حالیکه بانک شهر به عنوان تیم اول گروه B، باید با تیم ستارگان ساری تیم دوم گروه A مبارزه کند.

پیشنهاد نجومی به تانک روسی؛ این ستاره رکورد قرارداد حسن یزدانی را می‌شکند؟

تا اینجای کار حسن یزدانی رکورد قرارداد لیگ برتر کشتی را از آن خود دارد. او با ۷ میلیارد تومان به تیم همشهری‌اش کمیل قاسمی پیوسته و تنها کسی که اگر به ایران بیاید، رکورد قرارداد او را قطعاً خواهد شکست، عبدالرشید سعدالله‌یف است که هر سال تیم‌های ایرانی برای حضور در مرحله پایانی لیگ برتر سراغش می‌روند و او هر سال آنقدر رقم پیشنهادی‌اش بالاست که در نهایت هیچ تیمی توان مالی جذب او را ندارد.

البته او قبل‌تر سابقه حضور در لیگ برتر ایران را داشته، اما حالا رقم پیشنهادی‌اش نجومی است که حتی با چک و چانه و تخفیف گرفتن هم، کسی نتوانسته جذبش کند. فضای مجازی علاقه بسیاری داشت که در هفته‌های اخیر، از جدال حسن یزدانی با دوبنده استقلال با عبدالرشید سعدالله‌یف با دوبنده بانک شهر، بنویسد و لایک و نمایش بیشتری بگیرد، مبارزه‌ای که اگر اتفاق بیافتد، طبعاً نه تنها برای کشتی‌دوستان ایرانی که برای اتحادیه جهانی، روس‌ها و اساساً کشتی جهان بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود و از طرفی قطعاً رکورد ۷ میلیارد حسن یزدانی هم شکسته خواهد شد.

تنها تیم‌هایی هم که به لحاظ بودجه‌ای می‌توانستند به تانک روسی پیشنهاد بدهند، استقلال و بانک شهرند که استقلال همان ابتدای کار نام سه خارجی‌اش را رسانه‌ای کرد، اما بانک شهر همچنان رسماً صحبتی در خصوص کشتی‌گیران خارجی‌اش نداشته است.

چیزی که از گوشه‌وکنار در مورد پیشنهاد عبدالرشید سعدالله‌یف شنیده می‌شود، ۱۰۰ هزار دلار و حتی بیشتر، برای دو کشتی نیمه‌نهایی و پایانی است. به این رقم باید، بلیت رفت و برگشت، هزینه ترانسفر اتحادیه جهانی را هم اضافه کرد. او گران‌ترین کشتی‌گیر حال حاضر جهان است، به همین دلیل اگر احیاناً عبدالرشید سعدالله‌یف روز ۲۱ آذر ماه برای تیم ایرانی روی تشک رفت، قطعاً رکورد حسن یزدانی شکسته شده و رکورد بیشترین قرارداد لیگ ۱۴۰۴، از آن او خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عبدالرشید سعدالله‌یف حسن یزدانی لیگ برتر کشتی لیگ برتر کشتی آزاد استقلال
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برخلاف ادعای سرمربی تیم ملی؛ کامران قاسم‌پور روی کاغذ برنده تانک روسی و تیلور بود!
۳۰ ساله‌های آنها و ۲۰ ساله‌های ما؛ حضور در ۳ قاره در ۳ هفته/ خط و نشان آمریکایی به سبک کایل اسنایدر
بازگشت حسن یزدانی و زنگ خطر برای امیرعلی آذرپیرا/ کوبیدن میخ در ۹۷ کیلوگرم پیش از بازگشت رکورددار ایرانی!
سعدالله‌یف قصد خداحافظی ندارد؛ کار ناتمام تانک روسی ماند برای زاگرب!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
کشور در شرایط تحریم، نباید چنین ولخرجی هایی بکند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۷ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۴۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۹ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dWm
tabnak.ir/005dWm