اگر این کشتی‌گیر پیشنهاد تیم ایرانی را بپذیرد و برای لیگ برتر به تهران بیاید، قطعاً رکورد قرارداد ۷ میلیاردی حسن یزدانی که بسیار هم به آن پرداخته شد، شکسته می‌شود.

تنها کسی که اگر به ایران بیاید، رکورد قرارداد حسن یزدانی را قطعاً خواهد شکست، عبدالرشید سعدالله‌یف است که هر سال تیم‌های ایرانی سراغش می‌روند و او هر سال آنقدر رقم پیشنهادی‌اش بالاست که در نهایت هیچ تیمی توان مالی جذب او را ندارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فینال لیگ برتر فرنگی، روز پنجشنبه هفته جاری (۱۳ آذر) در سالن هفتم‌تیر تهران برگزار می‌شود. در مجموع چهار تیم که استقلال قم و رعد پدافند ارتش از گروه سه تیمه‌ی A و تیم‌های نفت و گاز زاگرس جنوبی و دانشگاه آزاد خوزستان از گروه سه تیمه‌ی B به مرحله پایانی صعود کرده‌اند و در مرحله ضربدری این رقابت‌ها استقلال با دانشگاه آزاد و رعد پدافند با نفت‌وگاز کشتی خواهند گرفت و تیم‌های برتر، همان روز مسابقه فینال و تیم‌های بازنده هم کشتی رده‌بندی را برگزار می‌کنند.

قرارداد‌ها همانطور که قابل پیش‌بینی بود، در لیگ فرنگی به یک میلیارد هم نرسید و حتی پیشنهادی که به دو ملی‌پوش شیرازی (غلامرضا فرخی و محمدمهدی کشتکار) برای همراهی تیم استان‌شان داده شد، تا اینجای کار زیر یک میلیارد بوده که حضور این دو نفر هم در مرحله پایانی لیگ قطعی نیست.

طبعاً خبری هم از حضور خارجی‌ها نیست، لیگی که برای ستاره‌های داخلی‌اش هم به لحاظ مالی هیچ جذابیتی ندارد؛ لیگ برتر آزاد، اما در مرحله مقدماتی هم خارجی داشت.

تیم استقلال در مصاف دور رفت خود با بانک شهر از اخمد ادریسوف و شمیل ممدوف روس و در مسابقه دور برگشت از شمیل ممدوف و ابراگیم کادی‌یف روس استفاده کرد که همه آنها مقابل رقبای ایرانی خود به برتری رسیدند، اما استقلال فقط مسابقه دور رفت را ۵-۵ برنده شد و باوجود استفاده از دو خارجی و یک ملی‌پوش (امیرحسین فیروزپور) دور برگشت را ۷ بر ۳ به بانک شهر باخت تا باوجود هزینه هنگفتی که بابت استفاده از خارجی‌ها و جذب حسن یزدانی و امیرحسین فیروزپور داشته، به عنوان تیم اول گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود نکند.

این تیم روز ۲۱ آذر ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، در مرحله ضربدری حریف تیم خیبر خرم‌آباد تیم اول گروه A است، در حالیکه بانک شهر به عنوان تیم اول گروه B، باید با تیم ستارگان ساری تیم دوم گروه A مبارزه کند.

تا اینجای کار حسن یزدانی رکورد قرارداد لیگ برتر کشتی را از آن خود دارد. او با ۷ میلیارد تومان به تیم همشهری‌اش کمیل قاسمی پیوسته و تنها کسی که اگر به ایران بیاید، رکورد قرارداد او را قطعاً خواهد شکست، عبدالرشید سعدالله‌یف است که هر سال تیم‌های ایرانی برای حضور در مرحله پایانی لیگ برتر سراغش می‌روند و او هر سال آنقدر رقم پیشنهادی‌اش بالاست که در نهایت هیچ تیمی توان مالی جذب او را ندارد.

البته او قبل‌تر سابقه حضور در لیگ برتر ایران را داشته، اما حالا رقم پیشنهادی‌اش نجومی است که حتی با چک و چانه و تخفیف گرفتن هم، کسی نتوانسته جذبش کند. فضای مجازی علاقه بسیاری داشت که در هفته‌های اخیر، از جدال حسن یزدانی با دوبنده استقلال با عبدالرشید سعدالله‌یف با دوبنده بانک شهر، بنویسد و لایک و نمایش بیشتری بگیرد، مبارزه‌ای که اگر اتفاق بیافتد، طبعاً نه تنها برای کشتی‌دوستان ایرانی که برای اتحادیه جهانی، روس‌ها و اساساً کشتی جهان بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود و از طرفی قطعاً رکورد ۷ میلیارد حسن یزدانی هم شکسته خواهد شد.

تنها تیم‌هایی هم که به لحاظ بودجه‌ای می‌توانستند به تانک روسی پیشنهاد بدهند، استقلال و بانک شهرند که استقلال همان ابتدای کار نام سه خارجی‌اش را رسانه‌ای کرد، اما بانک شهر همچنان رسماً صحبتی در خصوص کشتی‌گیران خارجی‌اش نداشته است.

چیزی که از گوشه‌وکنار در مورد پیشنهاد عبدالرشید سعدالله‌یف شنیده می‌شود، ۱۰۰ هزار دلار و حتی بیشتر، برای دو کشتی نیمه‌نهایی و پایانی است. به این رقم باید، بلیت رفت و برگشت، هزینه ترانسفر اتحادیه جهانی را هم اضافه کرد. او گران‌ترین کشتی‌گیر حال حاضر جهان است، به همین دلیل اگر احیاناً عبدالرشید سعدالله‌یف روز ۲۱ آذر ماه برای تیم ایرانی روی تشک رفت، قطعاً رکورد حسن یزدانی شکسته شده و رکورد بیشترین قرارداد لیگ ۱۴۰۴، از آن او خواهد بود.