میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: آخرین تصویر ناسا از دریاچه کاملا مرده ارومیه!

آخرین تصویر ناسا از دریاچه کاملا مرده ارومیه!!!!
کد خبر: ۱۳۴۲۹۸۰
| |
737 بازدید
عکس: آخرین تصویر ناسا از دریاچه کاملا مرده ارومیه!
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ناسا دریاچه ارومیه خشکی دریاچه عکس ماهواره ای
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولین تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه نمایان شد
عکس: تصویر ماهواره‌ای پوشش ابر در کره زمین و ایران!
تصاویر زیبای دریاچه ارومیه پس از بارندگی‌های تازه
تصویر امروز ناسا از ایران و آلودگی شدید تهران
عکس: تصویر ناسا از کویر نمک ارومیه!
عکس ماهواره‌ای از آسمان خشک خاورمیانه در کره زمین
عکس قدیمی از دریاچه ارومیه در سال ۱۲۹۰
تصاویر تازه ناسا از آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
و اینک هجوم به خاک شمال‌غرب؛ تاراج بستر خشک دریاچه ارومیه
عکس ماهوار‌ای از دریاچه ثرثار عراق و خشکی ارومیه!
تصویری غم‌انگیز از وضعیت دریاچه ارومیه
تصویر ماهواره‌ای از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۹۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۷۹ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dMy
tabnak.ir/005dMy