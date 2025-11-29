شکست تلخ بنیامین فرجی در یک قدمی مدال جهانی

بازیکن تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی زیر ۱۹ سال جهان مقابل بازیکن چین شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی بازماند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مرحله یک چهارم نهایی رده سنی زیر ۱۹ سال مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان رومانی برگزار شد و نماینده ایران موفق به شکست حریفش نشد.

بنیامین فرجی در رقابت با لی هچن از چین با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی و گرفتن مدال رده سنی زیر ۱۹ سال قهرمانی جهان باز ماند.

فرجی در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین هم به این بازیکن چینی باخت و از صعود به فینال باز ماند و به مدال برنز رسید.

نتیجه این دیدار به شرح زیر است:

بنیامین فرجی از ایران صفر - لی هچن از چین ۴

گیم اول: ۱۱ بر ۲ به نفع لی از چین

گیم دوم: ۱۱ بر ۹ به نفع لی از چین

گیم سوم: ۱۱ بر ۵ به نفع لی از چین

گیم چهارم: ۱۱ بر ۶ به نفع لی از چین

فرجی پیش از این بازیکن برزیل که دارنده برنز قهرمانی جوانان جهان بود را شکست داد و ناندان بازیکن هندی الاصل آمریکا را هم از پیش رو برداشت.