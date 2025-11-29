میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش فدراسیون ووشو به استعفای الهه منصوریان

رییس فدراسیون ووشو گفت: استعفای الهه منصوریان بررسی می‌شود و در مورد آن تصمیم گیری خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۰۳
| |
1058 بازدید
واکنش فدراسیون ووشو به استعفای الهه منصوریان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امیر صدیقی در واکنش به استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری تیم ملی ساندای زنان ایران و اعلام آن از طریق صفحه اجتماعی خود، بیان کرد:

در حال حاضر در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان هستیم که در شهر تبریز در حال برگزاری است. ما هم از طریق فضای مجازی از این موضوع آگاه شدیم. البته قرارداد تمام سرمربیان تیم‌های ملی ساندای بزرگسالان تا پایان بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض بود.

او ادامه داد: خبر کناره‌گیری خانم منصوریان از سرمربیگری تیم ملی ساندای دختران را قطعا بررسی خواهیم کرد. فدراسیون جلسه‌ای را در این خصوص خواهد گذاشت و تصمیم گیری می‌کند و سپس نتیجه را اطلاع رسانی خواهد کرد. خانم منصوریان جزو قهرمانان و مربیان خوب و سرمایه‌های ووشوی ایران است و ما تلاش می‌کنیم که در کنار خانواده ووشو باشد.

صدیقی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف نظر پیش آمده بود که منجر به استعفای الهه منصوریان شد؟ تصریح کرد: خیر، چیزی در این مورد اطلاعی ندارم.

رییس فدراسیون ووشو در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه الهه منصوریان قرارداد رسمی داشت و بهتر نبود استعفای خود را به صورت کتبی به فدراسیون تحویل می‌داد تا اینکه بخواهد از طریق فضای مجازی اعلام کند؟ تاکید کرد: به هر حال این اتفاق افتاده است. امیدواریم در آینده اتفاقات خوب و بهتری برای ووشوی ایران بیفتد. اتحاد و همدلی که در ووشو وجود دارد، امیدوارم باعث موفقیت‌های بیشتر در میادین بین‌المللی شود.

الهه منصوریان ووشو فضای مجازی استعفا سرمربیگری ساندای
