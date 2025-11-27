میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادامه اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران

استرالیا در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست به اصطلاح «حامیان دولتی تروریسم» قرار داده است.
ادامه اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ استرالیا در اقدامی خصمانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان «حامی دولتی تروریسم» طبقه‌بندی کرده است.

«پنی وانگ» وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه ادعا کرد این تصمیم پس از ارزیابی‌های اطلاعاتی اتخاذ شد که نشان می‌داد سپاه در سازماندهی حملات علیه جامعه یهودیان استرالیا نقش داشته است!

استرالیا در ماه اوت ایران را به هدایت دو حمله یهودستیزانه در شهر‌های سیدنی و ملبورن در سال گذشته متهم کرد و به سفیر ایران هفت روز فرصت داد تا کشور را ترک کند.

پیشتر نیز پارلمان استرالیا قوانینی را تصویب کرده بود که به دولت فدرال اجازه می‌داد سپاه پاسداران را با طرح اتهامات واهی و بی‌اساس در فهرست «تروریسم ملی» قرار دهد.

ایران این اتهام‌زنی‌های استرالیا را به‌شدت تکذیب کرده است.

ایران همچنین در پاسخ به اقدامات خصمانه استرالیا و در اقدامی متقابل، سطح روابط دیپلماتیک با این کشور را کاهش داده بود.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در دیدار همتای استرالیایی خود در نیویورک، با اشاره به رابطه دیپلماتیک طولانی ایران-استرالیا بر مبنای منافع متقابل، از تصمیم اخیر استرالیا در کاهش سطح روابط و برخورد نامناسب با سفیر ایران ابراز تاسف کرد و تاکید نمود که جمهوری اسلامی ایران به‌هیچ‌عنوان ادعا‌ها و اتهام‌های ناروا علیه خود یا هریک از ارگان‌های آن را نمی‌پذیرد و انتظار دارد که دولت‌ها در تصمیم‌ها و ادعاهایشان راجع به سایر کشور‌ها مسئولانه عمل کنند.

وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به سابقه خرابکاری و دروغ‌پردازی رژیم صهیونیستی علیه ایران با هدف منحرف‌کردن اذهان عمومی نسبت به نسل‌کشی در غزه، تصریح کرد که مقام‌های استرالیا تاکنون صرفا اتهامی را علیه ایران تکرار کرده‌اند بدون اینکه حاضر به ارائه کوچکترین مدرک و دلیلی برای این ادعای خود ارائه دهند. این رویکرد مغایر با اصل حسن نیت و مسئولیت‌پذیری در روابط بین‌المللی است.

