ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از تداوم عملیات امدادی و پشتیبانی این سازمان در آتش‌سوزی بزرگ جنگل‌های منطقه الیت شهرستان چالوس خبر داد.
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بابک محمودی با اعلام این خبر گفت: این حادثه از ساعت ۸ صبح ۱۹ آبان‌ماه و از طریق تماس‌های مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال احمر و شعبه چالوس گزارش شد. بلافاصله هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط انجام شد و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر از شعبه چالوس و پایگاه کندوان به منطقه اعزام شدند.

اعزام تیم‌های عملیاتی و ورود بالگرد‌های ارتش و سپاه

وی افزود: به دلیل گستردگی آتش‌سوزی، در همان ساعات اولیه، دو فروند بالگرد سپاه و هوانیروز ارتش برای پشتیبانی از عملیات اطفا وارد منطقه شدند. همچنین از تاریخ ۱۹ تا ۲۰ آبان چند تیم عملیاتی اعزام شدند.

محمودی ادامه داد: با توجه به شرایط حادثه، از ۲۵ آبان روند اعزام تیم‌ها افزایش یافت و تا این لحظه مجموعاً ۱۷ تیم امدادی شامل ۶۴ نیروی عملیاتی در منطقه حضور یافته‌اند.

استقرار بالگرد هلال‌احمر و اجرای چندین مرحله آبگیری

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر بیان کرد: در روز ۲۷ آبان، یک فروند بالگرد هلال‌احمر از ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۸:۴۰ در عملیات حضور و آبگیری و تخلیه آب را انجام داد. در روز ۲۸ آبان نیز همین بالگرد از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ توانست ۷ مرحله آبگیری و تخلیه آب در نقاط بحرانی حریق انجام دهد.

خدمات امدادی و انتقال مصدوم

محمودی درباره خدمات درمانی ارائه‌شده اظهار کرد: در جریان این حادثه تاکنون ۵ نفر دچار آسیب شده‌اند؛ ۴ نفر توسط تیم‌های امدادی به صورت سرپایی درمان شده‌اند و یک مصدوم دچار تنگی نفس نیز توسط آمبولانس پایگاه کندوان منتقل و سپس تحویل اورژانس شده است.

توزیع گسترده اقلام امدادی و مواد غذایی

وی بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر در فاز پشتیبانی عملیات، حجم قابل‌توجهی از اقلام امدادی شامل ۱۲۴ تخته پتو، ۵ دستگاه چادر امدادی، انواع کنسروجات۷۱۲ عدد، ۸ گیت بطری آب معدنی ۲۴۹ عدد، ۲۱۴۶ قرص نان، ۱۱۹ بسته پنیر، خرما، ماسک، نوشیدنی قطره چشمی و سایر اقلام را میان تیم‌های عملیاتی و نیرو‌های حاضر توزیع کرده است.

حضور گسترده نهاد‌ها در عملیات مهار آتش

محمودی با تأکید بر هماهنگی کامل دستگاه‌ها گفت:عملیات اطفا با حضور نیرو‌های هلال‌احمر، منابع طبیعی، آتش‌نشانی، مدیریت بحران، سپاه، نیروی انتظامی، هیئت‌های ورزشی و نیرو‌های مردمی همچنان ادامه دارد.

ناوگان لجستیکی و تجهیزات به‌کارگیری‌شده

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در تشریح ناوگان و تجهیزات عملیاتی گفت:برای این حادثه، ناوگان و تجهیزات گسترده‌ای از سوی جمعیت هلال‌احمر به منطقه اعزام شده است که از آغاز حادثه تاکنون در عملیات حضور فعال داشته‌اند.

عملیات ادامه دارد

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات هلال احمر، محمودی در خاتمه اظهار کرد: عملیات مهار آتش‌سوزی در منطقه الیت همچنان ادامه دارد و تیم‌های امدادی هلال‌احمر تا پایان کامل عملیات در منطقه مستقر خواهند ماند.

عملیات مهار آتش جنگل جنگل الیت چالوس بالگرد ارتش سپاه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
7
پاسخ
مسئولان مربوطه در این یک هفته چه کار میکردند که امروز شنبه به فکر افتادند؟ حتما باید کل جنگل میسوخت؟ مصداق ترک فعل همینهاست. یک مدیر یا مسئول برای چه حقوق میگیرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
5
پاسخ
شما را به خدا در جنگل آتش روشن نکنید. واقعا دو سیخ جوجه و یک لیوان چای ارزش این همه خسارت رو نداره.
