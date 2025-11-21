به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک، در روز آخر مسابقات کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، امیرعلی آذرپیرا با شکست حریف قزاقستانی خود صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه 11 بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 11 بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه 11 بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت.

آذرپیرا در فینال با رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان که تاج الدینوف روی الاصل را در نیمه نهایی شکست داده بود سرشاخ شد و در یک کشتی زیبا در نهایت با حساب پنج بر صفر به برتری رسید تا سومین طلای کشتی آزاد را به دست بیاورد.