تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این سند که با حداقل تعداد آرا - در مجموع ۱۹ کشور رأی موافق، سه کشور رأی مخالف، از جمله روسیه، چین و نیجر، و ۱۲ کشور دیگر رأی ممتنع بدون اشاره به همکاریهای همیشگی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یک نشست غیرعلنی به تصویب رسید، تهران را ملزم میکند «بیدرنگ» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و سایتهای هستهای آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه گزارش دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت این قطعنامه با هدف تمدید و بازتنظیم ماموریت آژانس برای نظارت و گزارشدهی درباره ابعادی از برنامه هستهای ایران صادر شده است.
این سند که بر پایه گزارش اخیر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم شده است بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات دقیق درباره ذخایر مواد هستهای اعلام شده ایران تاکید دارد.
در این قطعنامه آمده است که ایران بر اساس تصمیمات بینالمللی باز اعمال شده در سپتامبر ۲۰۲۵، موظف به تعلیق تمامی فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژههای مربوط به آب سنگین است.
همچنین از ایران خواسته شده است تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و تاسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد.
در این سند از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته شده پیش از هر نشست عادی سهماهه شورای حکام، گزارشی درباره اجرای توافق پادمان ایران طبق معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و همچنین اجرای مفاد تمامی قطعنامههای مرتبط شورای امنیت مطابق با رویههای گذشته ارائه کند.
در این سند همکاری فوری و کامل ایران در مورد سایتهای هستهای بمباران شده درخواست شده است.
ایران پیشتر درباره هرگونه اقدام خصمانه در شورای حکام هشدار داده بود.
شورای حکام آژانس از ایران خواسته تا «همکاری کامل و فوری» خود را گسترش دهد، اطلاعات دقیق درباره ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را در اختیار این نهاد قرار دهد و دسترسی به سایتهای هستهای این کشور را فراهم کند.
دیپلماتها گفتند: «شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای را تصویب کرده است که انگیزه آن جاهطلبیهای سیاسی کشورهای غربی است»
دیپلماتها توضیح دادند: «استدلالهای بریتانیا، آلمان، ایالات متحده و فرانسه برای کسانی که نمیخواهند کار شورا را سیاسی کنند، قانعکننده نبود و اشاره کردند که وضعیت فعلی در مورد اعمال پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران نتیجه حملات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران تحت پادمانهای آژانس در ماه ژوئن بوده است.»