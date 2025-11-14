رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست در پرونده فساد اداری سازمان یافته سه عضو شورای شهر، ۲ کارمند شهرداری فریدوکنار و همچنین پنج فرد مرتبط و پیمانکار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد.

عباس پوریانی روز جمعه اظهار کرد: در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدوکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمان احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار تامینی متناسب از نوع وثیقه برای آنها صادر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، از سوی دادستانی شهرستان فریدوکنار برای متهمین، قرار نظارت قضایی به مدت ۲ ماه مبنی بر ممنوعیت از فعالیت در پست سازمانی مربوطه نیز صادر شد.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمین، برای ۱۰ نفر از جمله ۳ عضو شورای شهر، ۲ کارمند شهرداری و ۵ نفر از پیمانکاران و سازندگان به اتهام‌های اخذ و پرداخت رشوه، سوء استفاده از پست و موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندان خاطرنشان کرد: در راستای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شوری شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است.

پوریانی تاکید کرد: برخورد دستگاه قضای استان مازندران با هرگونه مولفه فساد که موجب تضییع حقوق مردم و بیت المال شود، جدی قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.