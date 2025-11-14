میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض

زنده از عربستان| دختران موی‌تای ایران نقره‌ای شدند/شکست تیم ملی هندبال مقابل قطر

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در هفتمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز جمعه ۲۳ آبان دنبال می شود.
زنده از عربستان| شکست تیم ملی هندبال مقابل قطر

ورزشکاران کشورمان در هفتمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین  دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

نقره فاطمه حسینی در برابر قهرمان موی تای جهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۲۰:۳۰
 
فاطمه حسینی، نماینده تیم ملی موی تای بانوان کشورمان، در فینال برابر موی‌تای‌کار باتجربه و صاحب‌ عنوان ترکیه ای قرار گرفت و پس از رقابتی سخت، مدال نقره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کرد.
 
به گزارش خبرنگار اعزامی  از ریاض، فینال رقابت‌های موی‌تای در چارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز( جمعه ۲۳ آبان ماه) در فضای باز به نام( اسپورت بلوار پرومنادا) در حال پیگیری است.
 
 
در دیدار نهایی وزن ۶۵–۶۰ کیلوگرم، فاطمه حسینی مقابل «تاگیلدیز» قهرمان موی تای جهان از ترکیه قرار گرفت. و در تهایت راند اول این دیدار ۱۰ بر ۹ به سود حریف  حسینی تمام شد.
 
در راند دوم نیز حسینی با وجود تلاش فراوان، برابر تجربه بالای رقیب ترک با نتیجه مشابه کار را واگذار کرد. 
 
در راند سوم نیز در نهایت حسینی با نتیجه مجموع ۳۰ بر ۲۷ مغلوب شد و به مدال نقره دست یافت تا پرونده تیم ملی موی تای  بانوان با  کسب۳ مدال نقره بسته شود.
 
ضمن اینکه، شامگاه امروز مجید هاشم بیگی آخرین نماینده موی تای کشورمان در مبارزه پایانی وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم برای کسب مدال طلا برابر موی تای کار عراقی قرار خواهد گرفت.
زنده از عربستان| دختران موی‌تای ایران نقره‌ای شدند/شکست تیم ملی هندبال مقابل قطر
فرشته حسن‌زاده هم در موی‌تای نقره ای شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۲۰:۲۶

 
 فرشته حسن‌زاده، نماینده وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم تیم ملی موی تای زنان ایران، در فینال رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز( جمعه ۲۳ آبان ماه) مقابل رقیبی از مراکش قرار گرفت و با کسب مدال نقره به کار خود پایان داد.
 
در دیدار نهایی وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم، فرشته حسن‌زاده مقابل اَخلَف از مراکش به میدان رفت. ملی‌پوش کشورمان با وجود نمایش پرتلاش در راند نخست، نتیجه را ۱۰ بر ۹ به حریف قدرتمند مراکشی واگذار کرد.
 
در راند دوم نیز حسن‌زاده برای جبران نتیجه تلاش زیادی انجام داد، اما حریف بار دیگر با امتیاز ۱۰ بر ۹ پیروز شد. راند پایانی هم با وجود کوشش دوباره نماینده ایران، با نتیجه مشابه به سود ورزشکار مراکش تمام شد تا حسن‌زاده در مجموع با امتیاز ۳۰ بر ۲۷ شکست خورده و به مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی دست پیدا کند.
 
لازم به ذکر است، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با حواد نصری رئیس انجمن موی تای ایران در محل برگزار مسابقات حضور دارند و این رقابت ها را از نزدیک تماشا می کنند.

زنده از عربستان| شکست تیم ملی هندبال مقابل قطر/دختر موی‌تای ایران نقره‌ای شد

دختر موی‌تای ایران نقره‌ای شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۱۹:۵۸
 رقابت‌های نهایی موی‌تای در چارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی عصر جمعه ۲۳ آبان‌ماه در فضای باز مجموعه ورزشی پرومنادا اسپورت بلوار برگزار شد. در فینال وزن ۶۰- کیلوگرم، زهرا اکبری نماینده شایسته کشورمان برابر یکی از باتجربه‌ترین مبارزان ترکیه قرار گرفت.
 
اکبری که با مصدومیت وارد مبارزه شده بود، در راند نخست تلاش کرد ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما این حریف ترک بود که با امتیاز ۱۰ بر ۹ برنده شد. با وجود درد، ملی‌پوش ایران در راند دوم عملکردی تهاجمی و جسورانه داشت و موفق شد نتیجه را به سود خود تغییر دهد.
 
در راند پایانی، هر دو ورزشکار رقابتی نزدیک و پایاپای ارائه دادند، اما تجربه بالای حریف موجب شد در پایان با نتیجه مجموع ۲۹ بر ۲۸، برد به نام نماینده ترکیه ثبت شود. زهرا اکبری در نهایت با شایستگی به مدال نقره و جایگاه نایب‌قهرمانی رسید.
زنده از عربستان| شکست تیم ملی هندبال مقابل قطر
 
این مدال نقره، دهمین مدال نقره کاروان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی است. کاروان کشورمان تاکنون ۱۰ مدال طلا، ۱۰ نقره و ۱۷ برنز کسب کرده است.
شکست تیم هندبال ایران مقابل قطر
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۱۲:۲۵

تیم ملی هندبال ایران بازی‌های کشورهای اسلامی را با شکست آغاز کرد.

به گزارش تابناک؛ تیم ملی هندبال از ساعت ١٠/٣٠ امروز (جمعه به وقت تهران) در اولین دیدار خود در بازی‌های کشورهای اسلامی برابر قطر قرار گرفت و با نتیجه ٣٩ بر ٢٣ شکست خورد.

نیمه اول این دیدار با نتیجه ٢۴ بر ١٠ به سود قطر به پایان رسید. 

رافائل کاستیلو که از سال گذشته کار آماده سازی تیم را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 2026 آغاز کرده، در بازی‌های کشورهای اسلامی لژیونرهای هندبال ایران را در اختیار ندارد و با ترکیبی از بازیکنان شاغل در لیگ داخلی گام به این رویداد گذاشته است. 

علی رحیمی كازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین كبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، كیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا كاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اكبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری 16 بازیکن تیم ملی در این بازی‌ها هستند.

محسن كرباسچی (سرپرست)، رافائل كاستیو (سرمربی)، مجید رحیمی‌زاده (مربی) و علی بخشی (ماسور) نیز کادر تیم ملی هندبال را تشکیل می‌دهند.

ایران که در گروه A بازی‌های کشورهای اسلامی با قطر، مالدیو و امارات همگروه است، در دومین بازی خود روز یکشنبه به مصاف مالدیو می‌رود و در بازی سوم خود امارات را پیش رو خواهد داشت.

در گروه B هم عربستان، بحرین، کویت و عراق حضور دارند.

پایان کار دو اتلون ایران در بازی‌های همبستگی

پایان کار ورزشکاران دو اتلون ایران در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ - ۱۲:۲۱

دختران دو اتلون ایران به مقام‌های ششم، هفتم و هشتم  رسیدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، صبح امروز ۲۳ آبان سه ملی‌پوش دواتلون زنان ایران شامل ریحانه خاتونی، حدیث نصر آزادانی و فائزه عابدینی‌نژاد از ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی در سند اسپورت پارک ریاض به مصاف رقبا رفتند.

در بخش نخست رقابت‌ها و طی دویدن ۵ کیلومتر، حدیث نصر آزادانی در رتبه ششم، فائزه عابدینی هفتم و ریحانه خاتونی نهم قرار گرفتند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخه‌سواری شدند و پس از رکاب‌زدن ۲۰ کیلومتر، جایگاه‌های پنجم (حدیث)، هفتم (فائزه) و هشتم (ریحانه) را به دست آوردند.

در بخش پایانی مسابقه و دویدن پایانی ۲.۵ کیلومتر، سه نماینده ایران در رده‌های ششم، هفتم و هشتم به خط پایان رسیدند.

در این رقابت‌ها ورزشکارانی از ترکیه، ازبکستان و مراکش مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

