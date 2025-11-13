میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: پدر و دختری‌ سردار آزمون در مصدومیت

تصویری از دختر سردار آزمون با پیراهن شماره ۲۰ تیم ملی پدرش
کد خبر: ۱۳۳۹۹۱۹
| |
688 بازدید
عکس: پدر و دختری‌ سردار آزمون در مصدومیت
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار آزمون بازیکن تیم ملی ستاره ایرانی مصدومیت بیمارستان
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سردار آزمون: این شایعات در مورد من صحت ندارد!
آخرین وضعیت سردار آزمون
جملات انگیزشی سردار آزمون بعد از عمل جراحی
۲۴ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدند
واکنش سردار آزمون به سوگ صابر کاظمی
واکنش سردار آزمون به شایعات جنجالی
بازیکن تیم ملی بهترین گل یا پوچ باز ایران!
خانه‌نشینی سردار آزمون با پای شکسته
پس از ۱۲ سال؛ سردار آزمون از دوناشینگن به نقش جهان!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
قبل از صبحانه مسواک بزنیم یا بعد از آن؟
احتمال یک ارتباط تنفسی با خستگی مزمن
۲۳ درصدِ روایتِ سازمان برنامه، آرد‌هایی است که پیش از نانوایی فروخته می‌شوند / نانینو مشکلاتی را در توزیع آرد و نان ایجاد کرده است
عکس: پدر و دختری‌ سردار آزمون در مصدومیت
افشاگری تازه دموکرات‌ها علیه ترامپ
قدردانی پزشکیان از استاندار خوزستان در حادثه خودسوزی
نمونه قدیمی دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای علیه ایران؛ به‌مردمشان گفته‌اند کلیدهای بهشت را بسازید!
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
سینا مهراد بالاخره داماد شد + عکس
وصال روحانی،روزنامه‌نگار ورزشی درگذشت
صعود ایران به رده پنجم جدول مدالی در عربستان
دیدار احساسی گوهر خیراندیش و پسرش در فرانکفورت
آمریکا در غزه پایگاه نظامی احداث می‌کند؟
تلویزیون عربی: این موشک جدید ایرانی مایه نگرانی اسرائیل شده
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۲۲ آبان
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۳ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۹۲ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005cZb
tabnak.ir/005cZb