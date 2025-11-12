رقابتهای ورزشکاران کشورمان در رشتههای مختلف ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۱ آبانماه پیگیری شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کاروان ورزشی ایران در پنجمین روز رسمی مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، رقابتهای خود را دنبال میکنند.
ملیپوش وزنهبرداری کشورمان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در حرکت دو ضرب موفق به کسب مدال نقره شد.
رقابتهای وزنهبرداری مردان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A از ساعت ۱۲ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز شد.
علیرضا نصیری ملیپوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با حریفانی از کشورهای آسم السلاج (اردن)، حمزا الاسد هلاک (سوریه)، آرتیوم آنتروپوف (قزاقستان)، داداش داداشبایلی (جمهوری آذربایجان)، محمد حمدا (فلسطین)، سلوان الایفوری (عراق)، علی الخزل (عربستان)، اکبر ژورائف (ازبکستان)، عزالدین الغفیر (امارات) و جونیور پرسیلکس (کامرون) به رقابت پرداخت.
نصیری ملیپوش ۱۹ ساله کشورمان در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را نتوانست مهار کند و در حرکت دوم این بار موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد. ملیپوش کشورمان در حرکت سوم هم موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد تا در یک ضرب موفق به کسب مدال نشود و اوت کرد.
در حرکت یک ضرب ملی پوش ازبکستان با مهار وزنه ۱۹۳ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. نماینده جمهوری آذربایجان با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد و وزنه بردار عربستان با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی در جایگاه سوم قرار گرفت.
در اولین حرکت دوضرب، علیرضا نصیری وزنه ۲۱۹ کیلوگرم را بالایسر برد. او در حرکت دوم وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۳۲ کیلوگرم نشد.
در دو ضرب ازبکستان با ۲۲۷ و مجموع ۴۲۰ قهرمان شد و نصیری با ۲۲۴ نقره دوضرب گرفت ونماینده قزاقستان با ۲۲۳ برنز دو ضرب را از آن خود کرد.
در مجموع ازبکستان با مهار ۴۲۰ کیلوگرم قهرمان شد نماینده آذربایجان دوم و نماینده عربستان سوم شد.
محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز با حضور در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزاری رقابتهای وزنهبرداری، مسابقات دسته فوق سنگین مردان را از نزدیک تماشا کرد.
در این رقابتها علیرضا نصیری به عنوان نماینده ایران به روی تخته رفته است و حضور خسرویوفا در سالن با استقبال مسئولا برگزاری مسابقات همراه شد.
حضور او در سالن رقابتها در ادامه حمایتهای مسئولان ورزش کشور از کاروان سفیران اقتدار در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.
کاروان وزنهبرداری کشورمان تاکنون موفق به کسب دو مدال طلا، سه نقره و ۷ برنز شده است.
مرتضی نعمتی، کاراتهکای منهای ۷۵ وزن کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در مسابقه ماقبل فینال مقابل حریفی از لیبی قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر ۵ این حریف را شکست داد و به فینال رفت.
در دور اول مبارزه خود را برابر نماینده پاکستان «مبارک علی» انجام داد و با نتیجه ۷ بر صفر حریف خود را شکست داد. وی در مسابقه دوم خود مقابل حریف عربستانی «سلژان الزهرانی» قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر ۵ کاراته کای عربستانی را شکست داد و به نیمه نهایی رسیده بود.
نعمتی در فینال مقابل حریفی از کویت قرار خواهد گرفت.
درخواست ویدیو چک سجاد گنجزاده در ثانیههای پایانی این مسابقه ۳ امتیاز حساس را برای نعمتی به ارمغان آورد.
۱۶ کاراته کا در این وزن از کشورهای مختلف حضور دارند. این رقابتها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض در حال برگزاری است.
دومین روز مسابقات مویتای در نهمین روز رقابتها پیگیری شد و نمایندگان ایران از ساعت ۱۳ داخل رینگ رفتند.
مسعود عبدالمالکی و فرشته حسنزاده ۲ نماینده کشورمان بودند که در وزنهای ۴۵ کیلوگرم بانوان و ۵۰ کیلوگرم آقایان به رقابت پرداختند.
عبدالمالکی با نتیجه ۶۵ بر ۶۰ نتیجه را به حریف آذربایجانی واگذار کرد و نیمهنهایی را از دست بدهد.
حسنزاده نیز موفق شد با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ موفق شد حریف ازبکستانی را شکست دهد و مدال برنز خود را قطعی کند. وی باید در مرحله نیمهنهایی با رقیب خود که در ادامه مشخص میشود رقابت کند.
شانزده کاراتهکا در این وزن از کشورهای مختلف حضور دارند.
این رقابتها در ورزشگاه بنفیصل، سالن مالاز شهر ریاض در حال برگزاری است.
تیم دوبل تنیس روی میز مردان ایران با پیروزی مقابل بحرین به مرحله یکچهارمنهایی بازیهای کشورهای اسلامی صعود کرد.
تیم دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی در جدول ۱۶ نفره به مصاف تیم بحرین رفت.
شاگردان جمیل لطفالهنسبی این دیدار را با نتیجه ۳ بر صفر و کسب امتیازات ۱۱ بر ۷، ۱۲ بر ۱۰ و ۱۱ بر ۸ مقابل حریف به پیروزی رسیدند و راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.
ایران عصر امروز در صورت پیروزی مقابل حریف در مرحله یک چهارم نهایی، مدال برنز خود را قطعی خواهد کرد.
همچنین تیم دوبل زنان ایران متشکل از ندا شهسواری و شیما صفایی در جدول ۱۶ نفره به مصاف تیم گویان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر (۱۱ بر ۳،۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۴) به پیروزی رسید. با این برد زنان ایران راهی مرحله یکچهارم نهایی شدند و در یک قدمی مدال برنز قرار گرفتند.
تیم ملی والیبال دختران ایران با پیروزی مقابل تاجیکستان به دیدار ردهبندی بازیهای کشورهای اسلامی رفت.
تیم ملی والیبال زنان در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به دومین پیروزی خود دست یافت.
شاگردان لی دو هی بعد از شکست دادن افغانستان (۳ بر صفر)، امروز به مصاف تاجیکستان رفتند. دختران بلند قامت ایران در این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر و کسب امتیازات ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۸، ۲۵ بر ۱۴ به دومین پیروزی مرحله مقدماتی را در کارنامه خود ثبت کردند و راهی دیدار ردهبندی شدند.
پیش از این ایران با نتیجه مشابه ۳ بر صفر مقابل آذربایجان و ترکیه شکست خورده بود اما با پیروزی مقابل افغانستان، صعودش به مرحله ردهبندی قطعی شد.
مسابقات والیبال بازیهای کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی در حال برگزاری است.
در پایان مرحله مقدماتی تیمهای اول و دوم گروه در فینال و تیمهای سوم و چهارم در بازی ردهبندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. تیم ملی والیبال دختران ایران ۲۲ آبان در مرحله ردهبندی از ساعت ۹:۳۰ به مصاف تاجیکستان میروند و فینال این دوره از رقابتها نیز ۲۲ آبان ماه بین دو تیم ترکیه و آذربایجان برگزار خواهد شد.
آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.
مهین فرهادیزاد، نایب رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در سالن والیبال از نزدیک شاهد رقابت حساس و دیدنی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان مقابل تاجیکستان بود.
آخرین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، امروز ۲۱ آبان از ساعت ۱۰ صبح در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض آغاز شد.
در اولین رقابت مربوط به شناگران ایرانی، محمد قاسمی در شنای ۴۰۰ متر آزاد به آب زد و با کسب زمان ۴:۳.۹۱ دقیقه در رده چهارم ایستاد و راهی فینال شد.
همچنین در ماده ۱۰۰×۴ آزاد تیم شنای ایران متشکل از سامیار عبدلی، متین سهران، سینا غلامپور و علی رشیدپور به مصاف رقبای خود رفت و با کسب زمان ۳:۲۹.۱۵ دقیقه در رده دوم ایستاد و راهی فینال شد.
سرمربیگری این تیم بهعهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری تیم را بهعهده دارند.
از مدالآوران رشتههای فوتسال، وزنهبرداری، کاراته و تنیس روی میز شب گذشته در محل دهکده بازیها توسط سرپرست کاروان تقدیر و پاداش مدال آوری اهدا شد.
علیرضا معینی ، مهسا بهشتی، زهرا حسینی در وزنهبرداری، تیم تنیس روی میز زنان و مردان، فاطمه صادقی و سارا بهمنیار ملیپوشان کاراته و ملیپوشان فوتسال پاداش موفقیت و مدالآوری خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را دریافت کردند.
سهشنبه ۲۰ آبانماه روز درخشانی برای کاروان ورزش کشورمان بود و اعضای تیمهای ملی وزنهبرداری، کاراته و فوتسال توانستند ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز را برای ایران به دست آورند.
به همین منظور محمد تابع، سرپرست کاروان ورزشی کشورمان به همراه اعضای کادر سرپرستی در دفتر ایران واقع در دهکده بازیها مراسم تقدیر و اهدای پاداش به اعضای تیمهای ملی فوتسال، تنیس روی میر، وزنهبرداری و کاراته را برگزار کردند.
طبق مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک طلاییهای کاروان ۲ میلیارد ریال، مدالآوران نقره یک میلیارد ریال و برنزیها ۵۰۰ میلیون ریال پاداش دریافت میکنند.
آتوسا گلشادنژاد، کاراتهکای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، پس از استراحت در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده نیجر «نوما محمد» انجام داد و با نتیجه۹ بر ۱ حریف خود را شکست داد وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف عربستانی خود را شکست داد .
وی در فینال مقابل حریفی از ترکیه قرار خواهد گرفت .
این رقابتها در ورزشگاه بن فیصل ، سالن مالاز شهر ریاض در حال برگزاری است و تا دقایقی دیگر صالح اباذری و محمدرضا نعمتی به روی تاتامی خواهد آمد .
امیرحسین هدایی در بازی دوم خود در جدول ۱۶ نفره با شكست حريف آذربايجاني راهي مرحله يكچهارم نهایی شد.
ملیپوش تنیسرویمیز ایران که در دور اول مسابقات انفرادی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض در جدول ۳۲ نفره الیشابا ادگار جانسون از کشور گویان را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داده بود، در بازی دوم خود به مصاف اونور گولوزاده از کشور آذربایجان رفت.
او با پیروزی ۴ بر صفر مقابل حريف و کسب امتیازات ١٢ بر ١٠، ١١ بر ۶، ١١ بر ٧ و ١١ بر ٩ در مرحله یکهشتم، به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت.