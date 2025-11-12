پایان کار نصیری با نقره دو ضرب

ملی‌پوش وزنه‌برداری کشورمان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در حرکت دو ضرب موفق به کسب مدال نقره شد.

رقابت‌های وزنه‌برداری مردان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A از ساعت ۱۲ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز شد.

علیرضا نصیری ملی‌پوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با حریفانی از کشورهای آسم السلاج (اردن)، حمزا الاسد هلاک (سوریه)، آرتیوم آنتروپوف (قزاقستان)، داداش داداشبایلی (جمهوری آذربایجان)، محمد حمدا (فلسطین)، سلوان الایفوری (عراق)، علی الخزل (عربستان)، اکبر ژورائف (ازبکستان)، عزالدین الغفیر (امارات) و جونیور پرسیلکس (کامرون) به رقابت پرداخت.

نصیری ملی‌پوش ۱۹ ساله کشورمان در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را نتوانست مهار کند و در حرکت دوم این بار موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد. ملی‌پوش کشورمان در حرکت سوم هم موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد تا در یک ضرب موفق به کسب مدال نشود و اوت کرد.

در حرکت یک ضرب ملی پوش ازبکستان با مهار وزنه ۱۹۳ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. نماینده جمهوری آذربایجان با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد و وزنه بردار عربستان با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در اولین حرکت دوضرب، علیرضا نصیری وزنه ۲۱۹ کیلوگرم را بالای‌سر برد. او در حرکت دوم وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۳۲ کیلوگرم نشد.

در دو ضرب ازبکستان با ۲۲۷ و مجموع ۴۲۰ قهرمان شد و نصیری با ۲۲۴ نقره دوضرب گرفت ونماینده قزاقستان با ۲۲۳ برنز دو ضرب را از آن خود کرد.

در مجموع ازبکستان با مهار ۴۲۰ کیلوگرم قهرمان شد نماینده آذربایجان دوم و نماینده عربستان سوم شد.