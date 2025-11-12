زنده از عربستان| شب پر مدال کاروان ایران؛ از کاراته طلایی تا مدال جدید در شنا

رقابتهای ورزشکاران کشورمان در رشتههای مختلف ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۱ آبانماه پیگیری شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کاروان ورزشی ایران در پنجمین روز رسمی مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، رقابتهای خود را دنبال میکنند.
صالح اباذری کاراته کای وزن مثبت ۸۴ کیلو کشورمان در فینال این وزن از حریف عربستانی شکست خورد.
صالح اباذری، کاراتهکای وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در دور اول با قرعه استراحت مواجه شد و در دوم مبارزه خود را برابر نماینده لیبی انجام داد و با نتیجه ۸ بر ۱ حریف خود را شکست داد. اباذری با این برد به فینال مسابقات این وزن راه یافت. وی در فینال این وزن مقابل «سند صوفیانی» از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۰ این دیدار را واگذار کرد.
فینال مسابقات شنا ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، امروز ۲۱ آبان از ساعت ۱۸ در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض آغاز شد.
در فینال شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان، مهرشاد افقری از کشورمان به آب زد و با کسب زمان ۵۵.۱۲ ثانیه در رده هفتم قرار گرفت.
سرمربیگری این تیم بهعهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری تیم را بهعهده دارند.
مرتضی نعمتی، کاراتهکای منهای ۷۵ وزن کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در دور اول مبارزه خود را برابر نماینده پاکستان «مبارک علی» انجام داد و با نتیجه ۷ بر ۰ حریف خود را شکست داد. وی در مسابقه دوم خود مقابل حریف عربستانی «سلطان الزهرانی» قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر ۵ کاراته کای عربستانی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. در مسابقه ماقبل فینال نعمتی مقابل حریفی از لیبی قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر ۵ این حریف را شکست داد و به فینال رفت. وی در فینال مقابل «عمر الجنایی» از کویت قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۴ با رای داوران شکست خورد.
شانزده کاراته کا در این وزن از کشورهای مختلف حضور داشتند.
تا دقایقی دیگر صالح اباذری در فینال مثبت ۸۴ به روی تاتامی می آید.
نماینده تنیس روی میز کشورمان با شکست برابر حریف الجزایری از گردونه رقابتهای انفرادی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی کنار رفت.
به گزارش خبرنگار ما، رقابتهای انفرادی تنیس روی میز بازیهای کشورهای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه، ۲۱ آبانماه) برگزار شد. در این مرحله سید امیرحسین هدایی، نماینده کشورمان، به مصاف مهدی بلوسا از الجزایر رفت و در دیداری نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد.
هدایی در سه گیم نخست این دیدار عملکرد درخشانی داشت و با نتایج ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۲ پیش افتاد، اما در ادامه روند بازی تغییر کرد و بلوسا توانست سه گیم متوالی را با امتیازات ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۷ به سود خود تمام کند. در گیم هفتم و پایانی نیز ملیپوش کشورمان با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب شد تا از ادامه رقابتها بازبماند.
رقابتهای های وزنه برداری در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم (فوق سنگین) شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A از ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۸:۳۰ به وقت ایران آغاز شد.
رضا حسن پور ملی پوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با حریفانی از کشورهای محمد زیتون (لبنان)، گور میناسیان (بحرین)،محمد رمضان(اندونزی)،علی روبایوی(عراق)،علی شوکورلو(جمهوری آذربایجان) وشرف الدین امریدینوف (ازبکستان) به رقابت پرداخت.
ملی پوش ۲۴ ساله کشورمان در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را بالای سر برد. حسن پور در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۷۹ کیلوگرمی شد و در حرکت سوم خود به راحتی وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی را بالای سر برد.
در یک ضرب نماینده بحرین با مهار وزنه ۲۱۳ کیلوگرمی اول شد، وزنه بردار عراق با مهار وزنه ۲۱۲ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد و نماینده ازبکستان با مهار وزنه ۱۸۸ کیلوگرم سوم شد.
حسن پور هم با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی در جایگاه چهارم قرار گرفت.
ملی پوش کشورمان در اولین حرکت دوضرب خود موفق به مهار وزنه ۲۲۱ کیلوگرمی شد. او در حرکت دوم خود وزنه ۲۳۲ کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه ۲۴۳ کیلوگرمی را مهار کرد و مجموع ۴۲۵ کیلوگرم را ثبت کرد.
حسن پور در این رقابت موفق به کسب مدال برنز دو ضرب و مجموع شد.
نماینده بحرین به طلای دو ضرب و مجموع رسید نماینده عراق به نقره دوضرب و مجموع دست یافت و حسن پور هم برنز دو ضرب و مجموع را به دست آورد.
کاروان وزنهبرداری کشورمان تاکنون موفق به کسب دو مدال طلا، چهار نقره و ۹ برنز شده است.
فینال مسابقات شنا ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، امروز ۲۱ آبان از ساعت ۱۸ در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض آغاز شد.
در فینال شنای ۵۰ متر کرال پشت مردان، هومر عباسی از کشورمان به آب زد و با کسب زمان ۲۵.۷۸ ثانیه در رده دوم ایستاد و به مدال نقره دست یافت.
سرمربیگری این تیم بهعهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری تیم را بهعهده دارند.
آتوسا گلشادنژاد، کاراتهکای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، پس از استراحت در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده نیجر «نوما محمد» انجام داد و با نتیجه۹ بر ۱ حریف خود را شکست داد وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف عربستانی خود را شکست داد. وی در فینال این رقابتها مقابل «وفا محجوب» از تونس قرار گرفت و با امتیاز ۸ بر ۴ این حریف را شکست داد.
آتوسا گلشاد نژاد با این مدال سومین طلایی کاراته کاها و هفتمین طلای کاروان ایران را کسب کرد.
این رقابتها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض برگزار شد.
فینال مسابقات شنا ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، امروز ۲۱ آبان از ساعت ۱۸ در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض آغاز شد.
در فینال شنای ۴۰۰ متر آزاد مردان، محمد قاسمی از کشورمان به آب زد و با کسب زمان ۳:۵۶.۴۵ دقیقه در رده ششم ایستاد.
دومین روز مسابقات مویتای در نهمین روز رقابتها پیگیری شد و نمایندگان ایران از ساعت ۱۳ درنوبت صبح و از ساعت ۱۸:۱۵ داخل رینگ رفتند.
مجید هاشم بیگی در وزن ۷۵ تا ۸۰ کیلوگرم مقابل حریف ترکیهای وارد رینگ شد و در یک مبارزه سخت، با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ پیروز میدان شود. وی در پایان موفق شد با این نتیجه به نیمهنهایی صعود کند.
حسینی مقتدارنه به نیمهنهایی مویتای صعود کرد
فاطمه حسینی نماینده وزن ۶۰ تا ۶۵ بانوان ایران موفق شد در راند اول رقابت، حریف لبنانی خود را ناکاوت و مقتدارانه به نیمهنهایی صعود کند.
دومین روز مسابقات مویتای در نهمین روز رقابتها پیگیری شد و نمایندگان ایران از ساعت ۱۳ درنوبت صبح و از ساعت ۱۸:۱۵ داخل رینگ رفتند.
زهرا اکبری نماینده وزن ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم ایران در دومین مبارزه خود موفق شد حریف ازبکستانی خود را درراند سوم ناکاوت کند و به نیمهنهایی این رقابتها صعود کند.
مسعود عبدالمالکی و فرشته حسنزاده ۲ نماینده کشورمان بودند که در نوبت صبح رقابت کردند.در این رقابتها عبدالمالکی حذف شد و حسنزاده به نیمهنهایی صعود کرد.
ملی پوش وزنه برداری ایرلن در دسته فوق سنگین و در حرکت یکضرب در مکان چهارم قرار گرفت.
رضا حسن پور ملی پوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با حریفانی از کشورهای محمد زیتون (لبنان)، گور میناسیان (بحرین)،محمد رمضان(اندونزی)،علی روبایوی(عراق)،علی شوکورلو(جمهوری آذربایجان) وشرف الدین امریدینوف (ازبکستان) به رقابت پرداخت.
ملی پوش ۲۴ ساله کشورمان در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را بالای سر برد. حسن پور در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۷۹ کیلوگرمی شد و در حرکت سوم خود به راحتی وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی را بالای سر برد.
در یک ضرب نماینده بحرین با مهار وزنه ۲۱۳ کیلوگرمی اول شد، وزنه بردار عراق با مهار وزنه ۲۱۲ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد و نماینده ازبکستان با مهار وزنه ۱۸۸ کیلوگرم سوم شد.
حسن پور هم با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی در جایگاه چهارم قرار گرفت.
ندا شهسواری، ملیپوش باتجربه تنیس روی میز کشورمان، با پیروزی مقابل حریف ترکیهای خود به مرحله نیمهنهایی رقابتهای انفرادی زنان راه یافت.
دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی تنیس روی میز زنان عصر روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه برگزار شد. در این مرحله، ندا شهسواری به مصاف اجه هاراک از ترکیه رفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ از سد رقیبش عبور کند.
شهسواری در گیمهای اول، سوم، پنجم و ششم با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۲، ۱۲ بر ۱۰ و ۱۱ بر ۴ به برتری رسید و در گیمهای دوم و چهارم با نتایج ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۷ مغلوب شد.
در دیگر دیدار این مرحله، شیما صفایی، دیگر نماینده کشورمان، در دیداری نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل هند زازا از سوریه شکست خورد. صفایی در گیمهای اول، چهارم و ششم با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۲ و ۱۱ بر ۷ پیروز شد اما در چهار گیم دیگر با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۹ مغلوب حریف خود شد.
در گیم پایانی، صفایی در حالی بازی را واگذار کرد که ۹ بر ۸ از حریف سوری پیش بود.
ملیپوش وزنهبرداری زنان کشورمان در دسته ۸۶+ کیلوگرم در حرکت یک ضرب در جایگاه چهارم ایستاد.
رقابتهای وزنهبرداری زنان در دسته ۸۶+ کیلوگرم امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A از ساعت ۱۵ به وقت محلی و ۱۵:۳۰ به وقت ایران آغاز شد. سارا صفاوردی ملی پوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با حریفانی از کشکرهای اویسل اخلف (قطر)، لیوبوف کووالچوک (قزاقستان)، فاطما محمود (مصر)، یاهیا مامون (الجزایر)، جیهان صیافتری (اندونزی)، تورسونوی جبارووا (ازبکستان) و استله ادله (کامرون) به رقابت پرداخت.
ملیپوش کشورمان در حرکت اول موفق شد وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد اما در حرکت دوم در مهار وزنه ۱۰۴ کیلوگرمی ناکام ماند. صفاوردی در حرکت سوم وزنه ۱۰۵ کیلوگرمی را به راحتی بالای سر برد تا به کار خود در یک ضرب پایان دهد.
در حرکت یک ضرب اویسل اخلف از قطر با مهار وزنه ۱۱۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید. نماینده قزاقستان در مکان دوم ایستاد و نماینده ازبکستان مدال برنز را از آن خود کرد. صفاوردی هم با مهار وزنه ۱۰۵ کیلوگرمی در جایگاه چهارم یکضرب قرار گرفت.
سارا صفاوردی، وزنهبردار دسته ۸۶+ کیلوگرم زنان ایران در حرکت اول دو ضرب وزنه ۱۲۲ کیلوگرم را بالای سر برد اما در حرکت دوم در مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرم ناکام ماند.
الهام حسینی سرمربی تیم ملی در حرکت سوم برای صفاوردی وزنه ۱۳۱ کیلوگرمی را انتخاب کرد که او در مهار آن ناکام ماند.
به این ترتیب صفاوردی با مهار وزنه ۱۰۵ کیلوگرم در یک ضرب در جایگاه چهارم و با مهار وزنه ۱۲۲ کیلوگرم دوضرب در جایگاه هفتم و مجموع ۲۲۷ کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفت.
نماینده قطر در یک ضرب، دو ضرب و مجموع ۲۷۷ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. نماینده قزاقستان در یک ضرب، دو ضرب و مجموع ۲۶۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و نماینده ازبکستان در یک ضرب، دو ضرب و مجموع ۲۵۴ کیلوگرم در مکان سوم قرار گرفت.
صالح اباذری کاراته کای وزن مثبت ۸۴ کیلو کشورمان نماینده لیبی را شکست داد به فینال راه یافت.
صالح اباذری، کاراتهکای وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در دور اول با قرعه استراحت مواجه شد و در دوم مبارزه خود را برابر نماینده لیبی انجام داد و با نتیجه ۸ بر ۱ حریف خود را شکست داد. اباذری با این برد به فینال مسابقات این وزن راه یافت.
شش کاراتهکا در این وزن از کشورهای مختلف حضور دارند.
تیم ملی کاراته ایران در روز دوم سه فینالیست دارد که از ساعت ۱۹ بوقت محلی ـ ریاض به روی تاتامی خواهند آمد. آتوسا گلشادنژاد، مرتضی نعمتی و صالح اباذری سه فینالیستی هستند که میتوانند با کسب مدال طلا رکوردی تاریخی به نام خود و تیم ملی کاراته در این مسابقات رقم بزنند.
این رقابتها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض در حال برگزاری است.
محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان مدالهای دسته ۱۱۰ کیلوگرم وزنهبرداری را اهدا کرد.
در روز پایانی مسابقات وزنهبرداری ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان با دعوت کمیته برگزاری این دوره از بازیها و با حضور در سالن Boulevard SEF Arena 01A مسابقات وزنه برداری، مدالهای دسته ۱۱۰ کیلوگرم مردان را اهدا کرد.
در این دسته نماینده کشورمان علیرضا نصیری موفق به کسب مدال نقره در حرکت دو ضرب شد.
کاروان وزنهبرداری کشورمان در این دوره بازیها موفق به کسب دو مدال طلا ، چهار نقره و ۷ برنز شده است.
ملیپوش وزنهبرداری کشورمان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در حرکت دو ضرب موفق به کسب مدال نقره شد.
رقابتهای وزنهبرداری مردان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A از ساعت ۱۲ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز شد.
علیرضا نصیری ملیپوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با حریفانی از کشورهای آسم السلاج (اردن)، حمزا الاسد هلاک (سوریه)، آرتیوم آنتروپوف (قزاقستان)، داداش داداشبایلی (جمهوری آذربایجان)، محمد حمدا (فلسطین)، سلوان الایفوری (عراق)، علی الخزل (عربستان)، اکبر ژورائف (ازبکستان)، عزالدین الغفیر (امارات) و جونیور پرسیلکس (کامرون) به رقابت پرداخت.
نصیری ملیپوش ۱۹ ساله کشورمان در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را نتوانست مهار کند و در حرکت دوم این بار موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد. ملیپوش کشورمان در حرکت سوم هم موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد تا در یک ضرب موفق به کسب مدال نشود و اوت کرد.
در حرکت یک ضرب ملی پوش ازبکستان با مهار وزنه ۱۹۳ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. نماینده جمهوری آذربایجان با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد و وزنه بردار عربستان با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی در جایگاه سوم قرار گرفت.
در اولین حرکت دوضرب، علیرضا نصیری وزنه ۲۱۹ کیلوگرم را بالایسر برد. او در حرکت دوم وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۳۲ کیلوگرم نشد.
در دو ضرب ازبکستان با ۲۲۷ و مجموع ۴۲۰ قهرمان شد و نصیری با ۲۲۴ نقره دوضرب گرفت ونماینده قزاقستان با ۲۲۳ برنز دو ضرب را از آن خود کرد.
در مجموع ازبکستان با مهار ۴۲۰ کیلوگرم قهرمان شد نماینده آذربایجان دوم و نماینده عربستان سوم شد.
محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز با حضور در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزاری رقابتهای وزنهبرداری، مسابقات دسته فوق سنگین مردان را از نزدیک تماشا کرد.
در این رقابتها علیرضا نصیری به عنوان نماینده ایران به روی تخته رفته است و حضور خسرویوفا در سالن با استقبال مسئولا برگزاری مسابقات همراه شد.
حضور او در سالن رقابتها در ادامه حمایتهای مسئولان ورزش کشور از کاروان سفیران اقتدار در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.
کاروان وزنهبرداری کشورمان تاکنون موفق به کسب دو مدال طلا، سه نقره و ۷ برنز شده است.
مرتضی نعمتی، کاراتهکای منهای ۷۵ وزن کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در مسابقه ماقبل فینال مقابل حریفی از لیبی قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر ۵ این حریف را شکست داد و به فینال رفت.
در دور اول مبارزه خود را برابر نماینده پاکستان «مبارک علی» انجام داد و با نتیجه ۷ بر صفر حریف خود را شکست داد. وی در مسابقه دوم خود مقابل حریف عربستانی «سلژان الزهرانی» قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر ۵ کاراته کای عربستانی را شکست داد و به نیمه نهایی رسیده بود.
نعمتی در فینال مقابل حریفی از کویت قرار خواهد گرفت.
مرتضی نعمتی، کاراتهکای منهای ۷۵ وزن کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در دور اول مبارزه خود را برابر نماینده پاکستان «مبارک علی» انجام داد و با نتیجه ۷ بر ۰ حریف خود را شکست داد. وی در مسابقه دوم خود مقابل حریف عربستانی «سلژان الزهرانی» قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر ۵ کاراته کای عربستانی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.
درخواست ویدیو چک سجاد گنجزاده در ثانیههای پایانی این مسابقه ۳ امتیاز حساس را برای نعمتی به ارمغان آورد.
۱۶ کاراته کا در این وزن از کشورهای مختلف حضور دارند. این رقابتها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض در حال برگزاری است.
دومین روز مسابقات مویتای در نهمین روز رقابتها پیگیری شد و نمایندگان ایران از ساعت ۱۳ داخل رینگ رفتند.
مسعود عبدالمالکی و فرشته حسنزاده ۲ نماینده کشورمان بودند که در وزنهای ۴۵ کیلوگرم بانوان و ۵۰ کیلوگرم آقایان به رقابت پرداختند.
عبدالمالکی با نتیجه ۶۵ بر ۶۰ نتیجه را به حریف آذربایجانی واگذار کرد و نیمهنهایی را از دست بدهد.
حسنزاده نیز موفق شد با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ موفق شد حریف ازبکستانی را شکست دهد و مدال برنز خود را قطعی کند. وی باید در مرحله نیمهنهایی با رقیب خود که در ادامه مشخص میشود رقابت کند.
نعمتی حریف پاکستانی را شکست داد به مرحله بعدی راه یافت.
مرتضی نعمتی، کاراتهکای منهای ۷۵ وزن کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در دور اول مبارزه خود را برابر نماینده پاکستان «مبارک علی» انجام داد و با نتیجه ۷ بر صفر حریف خود را شکست داد.
شانزده کاراتهکا در این وزن از کشورهای مختلف حضور دارند.
این رقابتها در ورزشگاه بنفیصل، سالن مالاز شهر ریاض در حال برگزاری است.
ملیپوش وزنهبرداری کشورمان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در حرکت یکضرب موفق به کسب مدال نشد و اوت کرد.
رقابتهای های وزنه برداری مردان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A از ساعت ۱۲ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز شد.
علیرضا نصیری ملی پوش کشورمان در این دسته حضور داشت و با حریفانی از کشورهای آسم السلاج (اردن)،حمزا الاسد هلاک (سوریه)،آرتیوم آنتروپوف (قرقیزستان)،داداش داداشبایلی (جمهوری آذربایجان)،محمد حمدا (فلسطین)،سلوان الایفوری (عراق)،علی الخزل (عربستان)،اکبر ژورائف(ازبکستان)،عزالدین الغفیر (امارات) و جونیور پرسیلکس (کامرون) به رقابت پرداخت.
نصیری ملی پوش ۱۹ ساله کشورمان در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را نتوانست مهار کند و در حرکت دوم اینبارموفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد. ملی پوش کشورمان در حرکت سوم هم موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی نشد تا در یک ضرب موفق به کسب مدال نشود و اوت کرد.
در حرکت یک ضرب ملی پوش ازبکستان با مهار وزنه ۱۹۳ کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. نماینده جمهوری آذربایجان با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد و وزنه بردار عربستان با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی در جایگاه سوم ایستاد.
تیم دوبل تنیس روی میز مردان ایران با پیروزی مقابل بحرین به مرحله یکچهارمنهایی بازیهای کشورهای اسلامی صعود کرد.
تیم دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی در جدول ۱۶ نفره به مصاف تیم بحرین رفت.
شاگردان جمیل لطفالهنسبی این دیدار را با نتیجه ۳ بر صفر و کسب امتیازات ۱۱ بر ۷، ۱۲ بر ۱۰ و ۱۱ بر ۸ مقابل حریف به پیروزی رسیدند و راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.
ایران عصر امروز در صورت پیروزی مقابل حریف در مرحله یک چهارم نهایی، مدال برنز خود را قطعی خواهد کرد.
همچنین تیم دوبل زنان ایران متشکل از ندا شهسواری و شیما صفایی در جدول ۱۶ نفره به مصاف تیم گویان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر (۱۱ بر ۳،۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۴) به پیروزی رسید. با این برد زنان ایران راهی مرحله یکچهارم نهایی شدند و در یک قدمی مدال برنز قرار گرفتند.
تیم ملی والیبال دختران ایران با پیروزی مقابل تاجیکستان به دیدار ردهبندی بازیهای کشورهای اسلامی رفت.
تیم ملی والیبال زنان در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به دومین پیروزی خود دست یافت.
شاگردان لی دو هی بعد از شکست دادن افغانستان (۳ بر صفر)، امروز به مصاف تاجیکستان رفتند. دختران بلند قامت ایران در این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر و کسب امتیازات ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۸، ۲۵ بر ۱۴ به دومین پیروزی مرحله مقدماتی را در کارنامه خود ثبت کردند و راهی دیدار ردهبندی شدند.
پیش از این ایران با نتیجه مشابه ۳ بر صفر مقابل آذربایجان و ترکیه شکست خورده بود اما با پیروزی مقابل افغانستان، صعودش به مرحله ردهبندی قطعی شد.
مسابقات والیبال بازیهای کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی در حال برگزاری است.
در پایان مرحله مقدماتی تیمهای اول و دوم گروه در فینال و تیمهای سوم و چهارم در بازی ردهبندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. تیم ملی والیبال دختران ایران ۲۲ آبان در مرحله ردهبندی از ساعت ۹:۳۰ به مصاف تاجیکستان میروند و فینال این دوره از رقابتها نیز ۲۲ آبان ماه بین دو تیم ترکیه و آذربایجان برگزار خواهد شد.
آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.
مهین فرهادیزاد، نایب رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در سالن والیبال از نزدیک شاهد رقابت حساس و دیدنی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان مقابل تاجیکستان بود.
آخرین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، امروز ۲۱ آبان از ساعت ۱۰ صبح در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض آغاز شد.
در اولین رقابت مربوط به شناگران ایرانی، محمد قاسمی در شنای ۴۰۰ متر آزاد به آب زد و با کسب زمان ۴:۳.۹۱ دقیقه در رده چهارم ایستاد و راهی فینال شد.
همچنین در ماده ۱۰۰×۴ آزاد تیم شنای ایران متشکل از سامیار عبدلی، متین سهران، سینا غلامپور و علی رشیدپور به مصاف رقبای خود رفت و با کسب زمان ۳:۲۹.۱۵ دقیقه در رده دوم ایستاد و راهی فینال شد.
سرمربیگری این تیم بهعهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری تیم را بهعهده دارند.
از مدالآوران رشتههای فوتسال، وزنهبرداری، کاراته و تنیس روی میز شب گذشته در محل دهکده بازیها توسط سرپرست کاروان تقدیر و پاداش مدال آوری اهدا شد.
علیرضا معینی ، مهسا بهشتی، زهرا حسینی در وزنهبرداری، تیم تنیس روی میز زنان و مردان، فاطمه صادقی و سارا بهمنیار ملیپوشان کاراته و ملیپوشان فوتسال پاداش موفقیت و مدالآوری خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را دریافت کردند.
سهشنبه ۲۰ آبانماه روز درخشانی برای کاروان ورزش کشورمان بود و اعضای تیمهای ملی وزنهبرداری، کاراته و فوتسال توانستند ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز را برای ایران به دست آورند.
به همین منظور محمد تابع، سرپرست کاروان ورزشی کشورمان به همراه اعضای کادر سرپرستی در دفتر ایران واقع در دهکده بازیها مراسم تقدیر و اهدای پاداش به اعضای تیمهای ملی فوتسال، تنیس روی میر، وزنهبرداری و کاراته را برگزار کردند.
طبق مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک طلاییهای کاروان ۲ میلیارد ریال، مدالآوران نقره یک میلیارد ریال و برنزیها ۵۰۰ میلیون ریال پاداش دریافت میکنند.
آتوسا گلشادنژاد، کاراتهکای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، پس از استراحت در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده نیجر «نوما محمد» انجام داد و با نتیجه۹ بر ۱ حریف خود را شکست داد وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف عربستانی خود را شکست داد .
وی در فینال مقابل حریفی از ترکیه قرار خواهد گرفت .
این رقابتها در ورزشگاه بن فیصل ، سالن مالاز شهر ریاض در حال برگزاری است و تا دقایقی دیگر صالح اباذری و محمدرضا نعمتی به روی تاتامی خواهد آمد .
امیرحسین هدایی در بازی دوم خود در جدول ۱۶ نفره با شكست حريف آذربايجاني راهي مرحله يكچهارم نهایی شد.
ملیپوش تنیسرویمیز ایران که در دور اول مسابقات انفرادی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض در جدول ۳۲ نفره الیشابا ادگار جانسون از کشور گویان را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داده بود، در بازی دوم خود به مصاف اونور گولوزاده از کشور آذربایجان رفت.
او با پیروزی ۴ بر صفر مقابل حريف و کسب امتیازات ١٢ بر ١٠، ١١ بر ۶، ١١ بر ٧ و ١١ بر ٩ در مرحله یکهشتم، به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت.