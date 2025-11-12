زنده از عربستان| شب پر مدال کاروان ایران؛ از کاراته طلایی تا مدال جدید در شنا

حذف امیرحسین هدایی از رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز

نماینده تنیس روی میز کشورمان با شکست برابر حریف الجزایری از گردونه رقابت‌های انفرادی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی کنار رفت.

به گزارش خبرنگار ما، رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بازی‌های کشورهای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه) برگزار شد. در این مرحله سید امیرحسین هدایی، نماینده کشورمان، به مصاف مهدی بلوسا از الجزایر رفت و در دیداری نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد.

هدایی در سه گیم نخست این دیدار عملکرد درخشانی داشت و با نتایج ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۲ پیش افتاد، اما در ادامه روند بازی تغییر کرد و بلوسا توانست سه گیم متوالی را با امتیازات ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۷ به سود خود تمام کند. در گیم هفتم و پایانی نیز ملی‌پوش کشورمان با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب شد تا از ادامه رقابت‌ها بازبماند.