زنده از عربستان| آتوسا گلشادنژاد اولین فینالیست کاراته

رقابتهای ورزشکاران کشورمان در رشتههای مختلف ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۱ آبانماه پیگیری شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کاروان ورزشی ایران در پنجمین روز رسمی مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، رقابتهای خود را دنبال میکنند.
تیم ملی والیبال دختران ایران با پیروزی مقابل تاجیکستان به دیدار ردهبندی بازیهای کشورهای اسلامی رفت.
تیم ملی والیبال زنان در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به دومین پیروزی خود دست یافت.
شاگردان لی دو هی بعد از شکست دادن افغانستان (۳ بر صفر)، امروز به مصاف تاجیکستان رفتند. دختران بلند قامت ایران در این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر و کسب امتیازات ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۸، ۲۵ بر ۱۴ به دومین پیروزی مرحله مقدماتی را در کارنامه خود ثبت کردند و راهی دیدار ردهبندی شدند.
پیش از این ایران با نتیجه مشابه ۳ بر صفر مقابل آذربایجان و ترکیه شکست خورده بود اما با پیروزی مقابل افغانستان، صعودش به مرحله ردهبندی قطعی شد.
مسابقات والیبال بازیهای کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی در حال برگزاری است.
در پایان مرحله مقدماتی تیمهای اول و دوم گروه در فینال و تیمهای سوم و چهارم در بازی ردهبندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. تیم ملی والیبال دختران ایران ۲۲ آبان در مرحله ردهبندی از ساعت ۹:۳۰ به مصاف تاجیکستان میروند و فینال این دوره از رقابتها نیز ۲۲ آبان ماه بین دو تیم ترکیه و آذربایجان برگزار خواهد شد.
آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.
مهین فرهادیزاد، نایب رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در سالن والیبال از نزدیک شاهد رقابت حساس و دیدنی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان مقابل تاجیکستان بود.
آخرین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، امروز ۲۱ آبان از ساعت ۱۰ صبح در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض آغاز شد.
در اولین رقابت مربوط به شناگران ایرانی، محمد قاسمی در شنای ۴۰۰ متر آزاد به آب زد و با کسب زمان ۴:۳.۹۱ دقیقه در رده چهارم ایستاد و راهی فینال شد.
همچنین در ماده ۱۰۰×۴ آزاد تیم شنای ایران متشکل از سامیار عبدلی، متین سهران، سینا غلامپور و علی رشیدپور به مصاف رقبای خود رفت و با کسب زمان ۳:۲۹.۱۵ دقیقه در رده دوم ایستاد و راهی فینال شد.
سرمربیگری این تیم بهعهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری تیم را بهعهده دارند.
از مدالآوران رشتههای فوتسال، وزنهبرداری، کاراته و تنیس روی میز شب گذشته در محل دهکده بازیها توسط سرپرست کاروان تقدیر و پاداش مدال آوری اهدا شد.
علیرضا معینی ، مهسا بهشتی، زهرا حسینی در وزنهبرداری، تیم تنیس روی میز زنان و مردان، فاطمه صادقی و سارا بهمنیار ملیپوشان کاراته و ملیپوشان فوتسال پاداش موفقیت و مدالآوری خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را دریافت کردند.
سهشنبه ۲۰ آبانماه روز درخشانی برای کاروان ورزش کشورمان بود و اعضای تیمهای ملی وزنهبرداری، کاراته و فوتسال توانستند ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز را برای ایران به دست آورند.
به همین منظور محمد تابع، سرپرست کاروان ورزشی کشورمان به همراه اعضای کادر سرپرستی در دفتر ایران واقع در دهکده بازیها مراسم تقدیر و اهدای پاداش به اعضای تیمهای ملی فوتسال، تنیس روی میر، وزنهبرداری و کاراته را برگزار کردند.
طبق مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک طلاییهای کاروان ۲ میلیارد ریال، مدالآوران نقره یک میلیارد ریال و برنزیها ۵۰۰ میلیون ریال پاداش دریافت میکنند.
آتوسا گلشادنژاد، کاراتهکای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، پس از استراحت در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده نیجر «نوما محمد» انجام داد و با نتیجه۹ بر ۱ حریف خود را شکست داد وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف عربستانی خود را شکست داد .
وی در فینال مقابل حریفی از ترکیه قرار خواهد گرفت .
این رقابتها در ورزشگاه بن فیصل ، سالن مالاز شهر ریاض در حال برگزاری است و تا دقایقی دیگر صالح اباذری و محمدرضا نعمتی به روی تاتامی خواهد آمد .
امیرحسین هدایی در بازی دوم خود در جدول ۱۶ نفره با شكست حريف آذربايجاني راهي مرحله يكچهارم نهایی شد.
امیرحسین هدایی ملیپوش تنیسرویمیز ایران که در دور اول مسابقات انفرادی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض در جدول ۳۲ نفره الیشابا ادگار جانسون از کشور گویان را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داده بود، در بازی دوم خود به مصاف اونور گولوزاده از کشور آذربایجان رفت.
او با پیروزی ۴ بر صفر مقابل حريف و کسب امتیازات ١٢ بر ١٠، ١١ بر ۶، ١١ بر ٧ و ١١ بر ٩ در مرحله یکهشتم، به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت.