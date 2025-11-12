En
کد خبر:۱۳۳۹۷۵۶
453 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

ویدیویی جنجالی یک روحانی درباره صدای ادل

ویدیویی از یک روحانی منتشر شده که صدای ادل | Adele خواننده و ترانه‌سرای انگلیسی را مصداق غنا (تحریک کننده) دست کم برای خود ندانسته و می‌گوید حرام نیست. حکم کلی غنا این است که موسیقی برای شنونده حکم غنا باشد و حکم قطعی برای یک موسیقی وجود ندارد و ظاهراً این شخص معمم نیز به این رویکرد فقهی توجه کرده است. این ویدیو که به شدت در فضای مجازی خبرساز شده را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ادل Adele خوانندگی زنان حکم شرعی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
1
پاسخ
حالا برا منی که صدای این خانم تحریک کنندست تکلیف چیه؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
مراجعه به روانشناس
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
1
پاسخ
علاوه بر صدای بی نظیر شخصیت بالایی دارند
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
1
پاسخ
محمد جان گوش نده واگر اصلا موسیقی گوش ندی هیچ اتفاقی نمیفته مطمئن باش !!!
