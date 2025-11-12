ویدیویی جنجالی یک روحانی درباره صدای ادل

ویدیویی از یک روحانی منتشر شده که صدای ادل | Adele خواننده و ترانه‌سرای انگلیسی را مصداق غنا (تحریک کننده) دست کم برای خود ندانسته و می‌گوید حرام نیست. حکم کلی غنا این است که موسیقی برای شنونده حکم غنا باشد و حکم قطعی برای یک موسیقی وجود ندارد و ظاهراً این شخص معمم نیز به این رویکرد فقهی توجه کرده است. این ویدیو که به شدت در فضای مجازی خبرساز شده را می‌بینید.