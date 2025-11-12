نبض خبر
ویدیویی جنجالی یک روحانی درباره صدای ادل
ویدیویی از یک روحانی منتشر شده که صدای ادل | Adele خواننده و ترانهسرای انگلیسی را مصداق غنا (تحریک کننده) دست کم برای خود ندانسته و میگوید حرام نیست. حکم کلی غنا این است که موسیقی برای شنونده حکم غنا باشد و حکم قطعی برای یک موسیقی وجود ندارد و ظاهراً این شخص معمم نیز به این رویکرد فقهی توجه کرده است. این ویدیو که به شدت در فضای مجازی خبرساز شده را میبینید.
حالا برا منی که صدای این خانم تحریک کنندست تکلیف چیه؟!
