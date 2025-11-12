میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای نور مارپیچی مرموز در آسمان یک کشور خبرساز شد

چندی پیش نور مارپیچی مرموزی در آسمان نیو انگلند موجب شگفتی بسیاری از مردم شد اما درنهایت مشخص شد که آن نور مربوط به پرتاب موشک است.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۳۷
| |
3 بازدید
ماجرای نور مارپیچی مرموز در آسمان یک کشور خبرساز شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در آسمان شب، گاهی‌اوقات پدیده‌هایی رخ می‌دهد که توجه هرکسی را به سمت خود جذب می‌کنند. یکی از این پدیده‌ها، نور درخشان و مارپیچ‌شکلی در آسمان نیو انگلند بود که لحظه‌ای درخشید و خیلی زود ناپدید شد. اهالی مین، ماساچوست، نیوهمپشایر و رودآیلند شاهد آن بودند و از دیدن آن بسیار تعجب کردند و به همین دلیل گمانه‌زنی‌های زیادی در فضای مجازی به وجود آمد.

برخی تصور کردند این نور ممکن است مربوط به واقعه‌ای غیرمعمول یا رویدادی فضایی باشد. اما تحقیقات کارشناسان نشان داد، این نور مارپیچ، درواقع نتیجه پرتاب موشک آریان۶ در شهر کورو واقع در گویان فرانسه بوده است. موشک‌های آریان، از وسایل پرتاب یکبار مصرف موشک‌های فضایی غیرنظامی اروپایی هستند.

موشک آریان ۶، ماهواره رصد زمین سنتینل-۱دی (Sentinel-۱D) را به مدار منتقل می‌کرد. در همین حین، سوخت اضافی از بخش بالایی آن خارج و قبل از پراکنده شدن، باعث تشکیل کریستال‌های یخی بازتابنده شد که به شکل نوری مارپیچ درآمد.

ماهواره رصد زمین سنتینل-۱دی برای ثبت شبانه‌روزی تصاویر از سیاره زمین طراحی شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آسمان نور موشک مارپیچ
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا شبح هسته‌ای خود را آزمایش کرد!
واکنش به انتشار تصاویری به نام تونل‌های موشکی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۰۷ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۰۷ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۶۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۲ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cWf
tabnak.ir/005cWf