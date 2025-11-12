میلی صفحه خبر لوگو بالا
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

بامری: دولت پاسخ دهد، نان مردم چگونه به رانت‌خواران رسید؟ / مردم باید از یارانه نان منتفع شوند نه ۲ درصد رانت خوار

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی بر خرید ۲۳ درصد نان توسط ۲ درصد افراد، گفت: طرح مسئله هنر نیست؛ دولت باید روشن کند چه اقداماتی برای مقابله با این سوءاستفاده انجام داده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۷۰
| |
358 بازدید

بامری: دولت پاسخ دهد، نان مردم چگونه به رانت‌خواران رسید؟

رحمدل بامری؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با گزارش عملکرد دولت از سال نخست اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: بر اساس اختیارات قانونی مجلس برنامه ریزی شده که دولت و مجموعه وابسته به آن هر ساله گزارشی در ارتباط با اجرای اهداف برنامه هفتم ارائه دهند و توضیح بدهند که چه اقداماتی را انجام داده اند.

مردم باید از یارانه نان منتفع شوند نه 2 درصد رانت خوار

وی افزود: گزارشی که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد و عنوان کرد که 23 درصد از نان مصرفی کشور توسط دو درصد خریداری شده است،  جای سوال دارد. اگر دستگاه های نظارتی در حوزه های اجرا و دیگر حوزه این موضوع را تایید می کنند چرا تاکنون اقدامی برای مقابله و برخورد با آن صورت نگرفته است؟ مردم باید از یارانه نان منتفع شوند نه آن دو درصد. اگر مسئولان در این باره آگاهی هم نداشتند باز هم جای سوال است یعنی چه می دانستند و اقدام نکردند و چه نمی دانستند.

بامری ادامه داد: با وجود مشکلات ارزی و تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و ... این یارانه ها باید برای رفاه مردم پرداخت شود مخصوصا برای نان که قوت غالب مردم است. با توجه به شرایط سختی که در تهیه گندم، خرید آن، کاشت، داشت و برداشت این محصول وجود دارد، آیا این منطقی است که بعد از این همه زحمت، دو درصد از آن منتفع و از نان هم تجارت و سوء استفاده کنند و در چرخه دیگری قرار دهند و آن را به فروش برسانند و دلالی و رانت صورت بگیرد؟ این موضوع جای سوال و بحث دارد.

یک بعد نظارت در بحث اختصاص اعتبار متوجه سازمان برنامه است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گزارش پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی رئیس این سازمان این گزارش ها را اعلام می کند یک بعد از نظارت ها منوجه خود او و سازمان متبوعش است. این اعتباری که اختصاص داده شده به کجا تعلق گرفته است؟ اگر مسیر درست نیست اصلاح کنند و اگر هم مسیر درست است نظارت ها را بیشتر کنند. اگر نظارت کرده اند و مشکل را حل نکرده اند باید پاسخگو باشند و اگر هم کسانی کوتاهی کرده اند و این اتفاق رخ داده است، نیز باید باز هم پاسخگو باشند. این اتفاقات نگران کننده است و باید پیگیری کنند.

بامری: دولت پاسخ دهد، نان مردم چگونه به رانت‌خواران رسید؟

دولت باید پاسخگو باشد نه صرفا دنبال طرح مسئله باشد

وی با اشاره به اینکه دولتی ها در ارائه گزارش عملکرد اهداف برنامه هفتم، صرفا طرح مسئله و بیان مسئله کردند، تصریح کرد: مردم هم می توانند مسائل را به خوبی بیان کنند، ما باید به دنبال حل مسائل برویم. دولت باید پاسخگو باشد. قوه مجریه مجری است و باید پاسخ بدهد. اینکه صرفا گزارش بدهد و بگوید که 23 درصد را یک عده خریده اند این توجیه کردن و عدم پاسخ است. اگر چنین اتفاقی رخ داده دولت چه اقدامی انجام داده است؟ برای جلوگیری از این مسیر رانت چه کرده؟

بامری در پایان تاکید کرد: ما مسئولان را برای پاسخگویی به مجلس دعوت می کنیم نه طرح سوال. طرح سوال هنر نیست. ما نمایندگان از جانب مردم طرح سوال می کنیم و پاسخ آن به حوزه اجرا مربوط است.

برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی رحمدل بامری نماینده مجلس کمیسیون کشاورزی ارائه گزارش دولت مجلس
قالیباف: تنها سند بالادستی و میثاق ما برنامه هفتم است
عکس: حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
پزشکیان: ما نمی‌توانیم حکومت کنیم ولی مردم گرسنه باشند
