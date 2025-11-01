توضیح ساتارا درباره توقف اکران آنلاین «پیرپسر»

به گزارش تابناک، اکران آنلاین فیلم سینمایی «پیرپسر» به کارگردانی اکتای براهنی که به عنوان یکی از پرفروشترین فیلمهای سال ۱۴۰۳ شناخته میشود، با دستور قضایی و به درخواست قوه قضاییه متوقف شد.
بر اساس اعلام رسمی ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر)، نسخه آنلاین این فیلم که از عصر پنجشنبه در پلتفرم فیلمنت در حال پخش بود، به دلیل نداشتن مجوز پخش آنلاین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دسترس خارج شد.
عباس طاهری، معاون تنظیمگری اجتماعی ساترا، در توضیح این تصمیم گفت: «فیلم پیرپسر برای اکران آنلاین مجوز لازم از وزارت ارشاد را دریافت نکرده بود و براساس رأی صادره از مرجع قضایی، پخش آن متوقف شد. ساترا تنها مجری ابلاغ این حکم است.»
در پی این تصمیم، پلتفرم فیلمنت با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: «پخش فیلم پیرپسر با دستور قضایی متوقف شده و در حال مذاکره با نهادهای مربوط برای رفع این محدودیت هستیم.
اکتای براهنی، کارگردان فیلم، نیز در واکنش به این اقدام در صفحه شخصی خود نوشت: «فیلم دارای پروانه نمایش رسمی است. با این تصمیمات بهنظر میرسد قصد دارند حالِ سازندگان فیلم را بگیرند.
فیلم سینمایی «پیرپسر» در مدت اکران خود در سینماها با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شد و به عنوان پرفروشترین فیلم سال شناخته شده بود. هنوز جزئیات بیشتری از دلایل حقوقی توقف اکران آنلاین آن منتشر نشده است.
البته فیلم نت در اطلاعیهای بیان داشت: باوجود استقبال بیسابقه شما از اکران آنلاین فیلم «پیر پسر» و حمایت از انتشار قانونی فیلمهای سینمای ایرانی، متاسفانه روند اکران آنلاین این اثر با چالشهایی همراه شد و تا اطلاع ثانوی نمایش این اثر در فیلمنت متوقف شده است.
مدیران پلتفرم فیلمنت در تلاشند تا هر چه زودتر این مشکل را مرتفع کرده و این اثر پرافتخار و محبوب را به چرخه اکران برگرداند.