اعلام موضع خانه سینما درباره درخواست حذف پروانه‌ ساخت

در پی بیانیه چند صنف سینمایی برای حذف پروانه ساخت، خانه سینما در موضعی رسمی با اعلام حمایت و تأکید بر مطالبه این موضوع بیان کرد، این مسئله از ماه‌ها قبل توسط هیئت رئیسه خانه سینما در گفت‌وگو با مدیران سازمان سینمایی در حال پیگیری بوده است.
به گزارش تابناک، اواخر مهرماه امسال کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای خطاب به رائد فریدزاده - رئیس سازمان سینمایی - خواستار برچیده شدن شورای پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلمنامه‌ها شد و اعلام کرد که در صورت تداوم روند فعلی ممیزی فیلمنامه‌ها، نماینده کانون کارگردانان دیگر در شورای پروانه ساخت شرکت نخواهد کرد.

در ادامه این نامه، چند صنف سینمایی دیگر هم با صدور بیانیه‌هایی از این درخواست حمایت کردند و حالا در دهمین روز آبان‌ماه خانه سینما هم نسبت به این مسئله اظهارنظر کرده است.

متنی که در سایت خانه سینما منتشر شده به شرح زیر است: 

«با توجه به بیانیه‌های کانون کارگردانان و انجمن فیلمنامه‌نویسان در حمایت از حذف شورای پروانه ساخت و ممیزی فیلمنامه و اعلام حمایت دیگر صنوف سینمایی از این طرح که آن را اقدامی دلسوزانه، مسئولانه و در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور و دولت چهاردهم می‌دانیم، یادآوری می‌کنیم نمایندگان هیئت رئیسه خانه سینما از ماه‌ها قبل در جلسات متعدد و مستمر، پیگیر اجرای این مطالبه‌ صنفی بوده و گفت‌وگوهای جدی با مدیران سازمان سینمایی در این زمینه داشته‌اند.

در این مدت، مذاکراتی نیز با شورایعالی تهیه‌کنندگان صورت گرفته و آن شورا نیز طرحی را ارائه داده که شامل برخی ابهامات است. قرار بر این بود در جلسه‌ای مشترک، این موارد با حضور نمایندگان شورایعالی مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه این نشست هنوز برگزار نشده است!

خانه سینما ضمن تأکید بر موضع روشن خود در حمایت از حذف شورای پروانه ساخت، همچنان در حال مذاکره با مدیران سازمان سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای مرتبط است تا حقوق حرفه‌ای سینماگران رعایت شود. امیدواریم در چند هفته آینده، این گفت‌وگوها به نتایج مطلوب و مورد نظر صنوف تابعه‌ خانه سینما منجر شود.

ما عمیقاً باور داریم که عبور از نظام ممیزی پیشینی و جایگزین‌ کردن اعتماد به سینماگر ایرانی، گامی ضروری، رو به جلو و درخور شأن جامعه‌ فرهنگی و هنری کشور است.
هیئت رئیسه خانه سینما»

یاداوری می‌شود، ۱۹ صنف خانه سینما که در مورد حذف پروانه ساخت اعلام موضع و حمایت کرده‌اند شامل کانون ‌کارگردانان سینمای ایران، انجمن فیلمنامه‌نویسان سینما،  انجمن صنفی فیلمبرداران،  انجمن صنفی طراحان فیلم،  انجمن صنفی بازیگران سینما،  انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران،  انجمن صنفی تدوینگران،  انجمن صنفی دستیاران فیلمبردار، انجمن صنفی طراحان فنی و  مجریان صحنه، انجمن صنفی کارگردانان مستند،  انجمن صنفی عکاسان سینما،  انجمن صنفی منشیان صحنه،  انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند،  انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان،  انجمن صنفی چهره‌پردازان،انجمن صنفی سازندگان فیلم کوتاه،انجمن صنفی کانون پخش‌کنندگان فیلم،انجمن منتقدان و نویسندگان سینما و انجمن صنفی تهیه‌کنندگان مستقل سینما می‌شوند.

خانه سینما پروانه ساخت کانون کارگردانان فیلمنامه سانسور سینمای ایران
